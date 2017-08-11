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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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В Рязанской области лес очищают от мусора

18:20 / Экология

Как сообщает сайт регионального министерства природопользования, на территории Поплевинского сельского поселения Ряжского района прошел экологический субботник. В нем приняли участие представители администрации Ряжского района и студенты Ряжского дорожного техникума им. Героя Советского Союза А.М. Серебрякова. Участники субботника очистили более одного гектара леса, собрали порядка 6 кубометров мусора.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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