В Рязанской области лес очищают от мусора

Как сообщает сайт регионального министерства природопользования, на территории Поплевинского сельского поселения Ряжского района прошел экологический субботник. В нем приняли участие представители администрации Ряжского района и студенты Ряжского дорожного техникума им. Героя Советского Союза А.М. Серебрякова. Участники субботника очистили более одного гектара леса, собрали порядка 6 кубометров мусора.