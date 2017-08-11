Доходы бюджета Рязанской области исполнены за 9 месяцев текущего года в сумме свыше 35 с половиной миллиардов рублей

Об исполнении областного бюджета говорили сегодня на заседании правительства региона

Заседание правительства провел вице-губернатор Игорь Греков. Министр финансов региона Марина Наумова доложила о том, что доходы исполнены в сумме 35547,6 млн. рублей, что составляет почти 80 процентов к прогнозу на год и 113,1 процента к соответствующему периоду прошлого года. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов к аналогичному периоду 2016 года – 116,9 процента. Доля налогов на прибыль организаций, на доходы физических лиц, на имущество, на совокупный доход, акцизов по подакцизным товарам составила 96,3 процента в общей сумме собственных доходов областного бюджета. Комментируя расходную часть региональной казны, министр отметила, что все обязательства обеспечены в полном объеме. Финансовая помощь муниципальным образованиям оказана в размере 9,2 млрд. рублей, что составляет 29,1 процента от общей суммы расходов. На обеспечение социальных гарантий гражданам выделено 7,2 млрд. рублей, это 22,7 процента в общих бюджетных расходах. На заработную плату работников государственных органов и учреждений и начисления на нее направлено 5,3 млрд. рублей. По словам Марины Наумовой, расходы на обслуживание госдолга Рязанской области за 9 месяцев текущего года составили почти в 2 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Просроченных долговых обязательств у региона нет.

Источник: сайт правительства Рязанской области