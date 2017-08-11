За 9 месяцев текущего года в доходную часть бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области поступило 7,7 млрд. рублей

Это больше соответствующего периода прошлого года на 4,6 процента

Сегодня на заседании регионального правительства одобрен отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области, который представила и.о. директора ТФОМС Елена Манухина. За 9 месяцев 2017 года в доходную часть бюджета регионального ТФОМС поступило 7,7 млрд. рублей, что больше соответствующего периода прошлого года на 4,6 процента. Это субвенции Федерального фонда ОМС, межбюджетные трансферты на оказание медпомощи жителям других субъектов РФ на территории региона, осуществление единовременных выплат медработникам, прочие доходы, поступившие от медучреждений и страховых организаций. Расходы в сравнении с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 7 процентов, они направлены, в том числе, на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС 2017 года, дополнительного профессионального образования медработников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования.

Источник: сайт правительства Рязанской области