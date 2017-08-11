Минимальный размер взноса на капремонт жилья в Рязанской области планируют повысить в три этапа

При таком подходе учтены социальная значимость вопроса и существующая потребность в обеспечении выполнения программы капремонта домов в регионе

На заседании регионального правительства, которое провел сегодня вице-губернатор Игорь Греков, министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов представил проект нормативно-правового акта, касающийся минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах региона на 2018 год. Как отметил министр, в соответствии с методическими рекомендациями минстроя РФ, необходимый размер взноса на капремонт составляет 11,65 рублей за 1 кв. м в месяц. По словам Андрея Горелова, резкое повышение в регионе этого взноса до рекомендуемого значения неприемлемо, поскольку существенно скажется на финансовой нагрузке населения. Учитывая социальную значимость вопроса и существующую потребность в обеспечении выполнения программы капремонта домов, в регионе планируется повышение минимального размера взноса на капремонт в три этапа.

Вице-губернатор Игорь Греков отметил, что поручение губернатора Николая Любимова о повышении уровня собираемости взносов на капремонт многоквартирных домов в регионе не всеми муниципальными образованиями выполняется эффективно. По его словам, в настоящее время в среднем по области этот показатель составляет 83 процента, в 16 районах – менее 80 процентов, а в Шиловском и Касимовском – менее 60 процентов, несмотря на то, что там проведен капитальный ремонт домов на общую сумму порядка 34 млн. рублей. «Министерству ТЭК и ЖКХ Рязанской области в срок до 1 декабря текущего года необходимо определить состав и создать рабочую группу по сокращению задолженности по взносам на капремонт. Главам муниципальных образований – активизировать работу по увеличению их собираемости и сформировать комиссии по повышению платежной дисциплины в районах», – сказал Игорь Греков. Вице-губернатор добавил, что администрации муниципальных образований ежемесячно должны отчитываться о проделанной работе в Фонд капитального ремонта Рязанской области, который в свою очередь будет предоставлять районам реестры помещений, где есть задолженности по взносам на капремонт.

Источник: сайт правительства Рязанской области