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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Для рязанских аграриев продлен срок предоставления документов на получение субсидий

19:27 / Власть

Сегодня на заседании регионального правительства внесены изменения в порядки предоставления субсидий на государственную поддержку в сфере агропромышленного комплекса области. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрия Филиппова, представившего проект нормативно-правового акта, с целью обеспечения выплаты в 2017 году с 15 ноября до 1 декабря продлен срок приема документов на уплату страховой премии от сельхозтоваропроизводителей для получения субсидий по договорам сельхозстрахования в области растениеводства и животноводства. Кроме того, министр отметил, что в связи с поступающими просьбами от аграриев о продлении срока расходования в 2017 году кредитных средств, подлежащих субсидированию из областного бюджета, предлагается продлить до 1 октября текущего года срок получения краткосрочных кредитов на проведение сезонных полевых работ. Ранее это можно было сделать до 1 июля. Срок представления документов на получение субсидий установлен до 5 декабря 2017 года.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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