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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Увеличено финансирование госпрограммы развития культуры и туризма в Рязанской области в этом году

19:36 / Власть

На сегодняшнем заседании регионального правительства одобрены изменения в госпрограмму развитии культуры и туризма области на 2015-2020 годы. По словам министра культуры и туризма региона Виталия Попова, объемы финансирования в текущем году увеличиваются в целом на 255,4 млн. рублей. Средства предусмотрены, в том числе, на повышение оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в рамках реализации Майских Указов Президента РФ.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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