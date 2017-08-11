Увеличено финансирование госпрограммы развития культуры и туризма в Рязанской области в этом году

На сегодняшнем заседании регионального правительства одобрены изменения в госпрограмму развитии культуры и туризма области на 2015-2020 годы. По словам министра культуры и туризма региона Виталия Попова, объемы финансирования в текущем году увеличиваются в целом на 255,4 млн. рублей. Средства предусмотрены, в том числе, на повышение оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в рамках реализации Майских Указов Президента РФ.

Источник: сайт правительства Рязанской области