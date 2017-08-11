Более 82 млн рублей дополнительно потратят в Рязанской области на ямочный ремонт и содержание автодорог в зимний период

Сегодня на заседании областного правительства уточнен объем средств, предусмотренных в этом году на реализацию госпрограммы региона «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы». В частности, на 82,4 млн. рублей увеличено финансирование на ямочный ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в зимний период. Кроме того, перераспределение средств по ряду программных мероприятий позволит оперативно провести торги на выполнение работ по приведению дорог в нормативное состояние в 2018 году.

Источник: сайт правительства Рязанской области