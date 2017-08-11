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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Законность эксплуатации свалок в Рязанской области проверят

19:55 / Общество
Провести такую проверку вице-губернатор Игорь Греков поручил сегодня на заседании правительства области министерству природопользования совместно с Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой и региональным управлением Росприроднадзора

Вопрос сбора и размещения твердых бытовых отходов, работа свалок в муниципалитетах особо волнует жителей региона. Такой вывод сделан после анализа обращений, которые поступили от рязанцев во время «прямой линии» с главой региона. «Звонков и обращений от жителей достаточно много. Губернатор раздал папки в субботу на встрече с главами муниципалитетов», – сказал Игорь Греков.

Как отметил вице-губернатор, в региональное правительство обращаются также люди с просьбой рассмотреть возможность проведения единого дня выпускника в Рязанской области. Игорь Греков сказал, что согласно поручению губернатора заместителю председателя правительства области Ларисе Крохалевой следует проработать этот вопрос совместно с родительской общественностью. Кроме того, вице-губернатор поручил утвердить на 2018 год перечень дат, в которые запрещается продажа спиртных напитков на территории региона, и длительность таких периодов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 07 ноября 2017 года
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