Корни. Традиции. Прошлое

В преддверии Дня народного единства по всей России и в странах ближнего зарубежья прошла просветительская акция «Большой этнографический диктант». Участие в ней приняли более 240 рязанцев.

«Большой этнографический диктант» позволяет оценить уровень общей культуры его участников, понять, насколько хорошо они знают свой регион и страну в целом.

В Рязани одной из трех площадок для проведения этнографического диктанта стал Рязанский институт развития образования, который параллельно координирует этот проект в регионе. Принять участие в этнографическом диктанте только в РИРО пришли около 70 человек. Это учащиеся старших классов рязанских школ, а также педагоги. В числе участников этнографического диктанта, прошедшего на площадке Рязанского института развития образования, – руководитель этого образовательного учреждения Андрей Кашаев, Почетный гражданин Рязани, директор Дворца молодежи Николай Плетнев, победитель всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2016» Екатерина Смалева.

Задания для этнографического диктанта представляют собой тест, состоящий из 30 вопросов. 20 вопросов – одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики. На выполнение работы отводилось 45 минут. Итоги этнографического диктанта будут подведены к Дню Конституции – 12 декабря.

Александр Миловзоров,

региональный координатор акции «Большой этнографический диктант», проректор РИРО:

– Акции вызвала неподдельный интерес как со стороны взрослого населения, так и со стороны старшеклассников. Многие из них пришли на площадки, чтобы написать диктант. Это свидетельствует о понимании значения этнографической грамотности для нашего общества.