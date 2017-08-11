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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Свидетельство современника

00:01 / История
В Музее истории молодежного движения открылась выставка «1917. Революция от первого лица»
Свидетельство современника

В основу концепции экспозиции положены дневники Михаила Ивановича Воронкова, известного революционного деятеля, одного из немногих участников, которому удалось отразить события 1917 года. Его подробные дневники сохранились в фондах Музея молодежного движения в Рязани. Несколько лет назад они изданы отдельной книгой с подробными комментариями рязанского историка-исследователя А.Никитина. Материалы из богатого фонда музея, личных коллекций А. Никитина и А. Лепешкина стали основой экспозиции.

Михаил Воронков родился в селе Белоомут Рязанской губернии в 1893 году, окончил Рязанскую учительскую семинарию и стал студентом Московского коммерческого института. Затем был призыв на Первую мировую и вихрь революции, который захватил молодого человека, приведя его в партию большевиков. Он возглавил рязанский горисполком в 24 года, был активным деятелем просвещения в Рязани в первые годы революции, делегатом съездов партии. Его личность интересна тем, что Михаил Воронков в годы революции, гражданской войны и всю последующую жизнь вел дневники. Он был интеллигентом, и имея независимое мнение, описывал события достаточно подробно, не испытывая идеологического пресса.

Выставка, открывшаяся в музее молодежного движения, рассказывает о революции «от первого лица», и через личные записи М.И. Воронкова – о политических событиях, ходе гражданской войны, о культуре, образовании, прессе, молодежном движении, художественных выставках и театральных постановках в Рязани, заготовке продовольствия и первых распоряжениях новой власти в Рязанской губернии и стране.

Содержание дневников М.И. Воронкова позволило музею всесторонне раскрыть тему революционных событий в России, произошедших 100 лет назад. Заметная часть экспозиции посвящена Первой мировой войне и белому движению.

В открытии выставки участвовали друзья музея, ветераны и молодежь, которым интересно прикоснуться к отечественной истории. Выступили директор музея Н. Алимова, председатель общественного совета музея И. Астахова, ветеран архивной службы Е. Поздняк, автор дизайна выставки, художник Г. Сазонова, А. Никитин, исследователь истории Рязани этого периода, внесший существенный вклад в подготовку экспозиции.

– Не будет преувеличением сказать, что это первая за все сто лет выставка, корректно отображающая события революции и Гражданской войны в Рязани, – рассказал Александр Никитин. – Прежние такие экспозиции представляли собой «братские могилы», где все представлялось к месту и не к месту и за которыми не стояло сколько-нибудь удовлетворительного представления о реалиях сложнейшей и драматичнейшей эпохи, где у каждого года – свое лицо. В нашем случае это стало возможным благодаря работе, проделанной в ходе подготовки к изданию дневников М.И. Воронкова. Впервые представлен в таких объемах богатейший личный фонд человека, непосредственно участвовавшего в Октябрьской революции в Петрограде, а затем устанавливавшего советскую власть в Рязани.

Интересно, что в составе экспозиции есть и своеобразный «Ленинский зал», в котором – портреты, зарисовки вождя революции, сделанные художником Н.Н. Жуковым. Они представлены на выставку Желанновским краеведческим музеем. Представлены на выставке и зарисовки Ф.А. Малявина из коллекции Александра Никитина.

Выставка стала очередной из серии экспозиций Музея молодежного движения этого года в проекте «Время. События. Люди».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 193 (5480) от 08 ноября 2017 года
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