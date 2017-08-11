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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Тайны двадцатого века

00:01 / История
К 100-летию революции рязанский Музей молодежного движения подготовил цикл лекций и кинопоказов

Очередную лекцию «Михаил Полиевктов и нерассказанные истории Февральской революции» провел Павел Трибунский, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына и Института российской истории РАН. Лекция посвящена историку Михаилу Полиевктову и «Обществу изучения революции 1917 года», организованному по горячим следам. Члены общества сумели провести интервью с ведущими деятелями Февральской революции, которые, чувствуя себя победителями, не скрывали многих деталей переворота, которые потом тщательно обходили в воспоминаниях. Материалы интервью, оказавшиеся в частном архиве, почти на 100 лет оказались вне рамок исторической науки. Их исследование позволит по-новому взглянуть на уже известные события, а также прояснить многие вопросы, пока остававшиеся без ответа. 4 ноября, в ходе культурной акции «Ночь искусств», Музей молодежного движения представит новую выставку «1917. Революция». Эта итоговая третья часть проекта «Время. События. Люди», объединяющего все музеи рязанского края и посвященного 80-летию области. В сентябре первая часть этого проекта «Наши земляки» была награждена Всероссийской историко-литературной премией фонда «Александр Невский» за вклад в дело сохранения исторического наследия России и памяти о ее героях, высокую духовную и гражданскую позицию. Среди более чем 170 заявленных проектов музей молодежи оказался в числе шести награжденных специальной премией.

Подготовил Дмитрий Львов

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 193 (5480) от 08 ноября 2017 года
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