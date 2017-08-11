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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Спортивный курьер

00:01 / Спорт

Начнем сначала?

«Рязань» одержала долгожданную победу под руководством нового главного тренера Мисхата Фахрутдинова. В матче чемпионата Высшей хоккейной лиги наша команда дома, на льду Дворца спорта «Олимпийский», добилась успеха в овертайме. Завершая комбинацию, начатую Романом Дубининым и продолженную Николаем Полуниным, Иван Иванов на шестнадцатой минуте прорвался к воротам гостей и сумел «прошить» голкипра, экс-рязанца Александра Пиманкина. «Южный Урал» сравнял счет – матч перешел в овертайм. Вырвать победу удалось Михаилу Милехину. «Рязань»: Черепенин, Маслов – Калинин, Милехин – Воробьев – Леснухин; Лесников – Седунов, Игнатов – Бондырев – Лебедев; Полунин – Дубинин, Иванов – Карпов – Рукин; Афанасьев – Ковалев, Кудрявцев – Юмангулов – Кацедым.

Главный тренер ХК «Рязань» Мисхат Фахрудинов: «Парни старались, видимо, при новом главном наставнике всем хотелось себя проявить. Мы будем работать дальше, чтобы реализовать идеи, которые следует воплотить в игру».

В следующем домашнем поединке рязанцы крупно уступили «Горняку» из башкирского города Учалы – 1:5. У нас единственную шайбу в ворота гостей забросил Михаил Милехин. И третий, состоявшийся в Олимпийском», поединок завершился для ХК «Рязань» поражением – наша дружина проиграла челябинскому «Челмету» – 1:2. Счет при игре в большинстве в первом периоде открыли гости. В заключительной двадатиминутке Артем Маслов сравнял результат. Увы, соперники, действуя в меньшинстве, сумели вырвать победу – 2:1. В четвертом матче домашней серии «Рязань» добилась победы. Счет открыл все тот же Милехин, результат удвоил Алексей Репьях. Одну шайбу соперники отквитали, но Роман Дубинин вывел нашу команду в отрыв. В заключительном игровом отрезке дважды отличился Андрей Рукин. В итоге – 5:3 в пользу хозяев льда.

«Торпедо» (Усть-Каменогрск) – ХК «Рязань» – 3:4, «Караганда» – «Рязань» – 1:3.

После третьей подряд победы наша команда поднялась на 21-е место в турнирной таблице, на четыре очка она отстает от «Южного Урала», занимающего шестнадцатую позицию, дающую право выступать в турнире плей-офф.

После поражения – победа

Очередной матч для БК «Рязань» завершился неудачей: в поединке чемпионата баскетбольной Суперлиги (первый дивизион) наша дружина в Рязани, на площадке Дворца детского творчества, уступила команде ЦСКА-2 со счетом 77:83 (16:22, 20:15, 26:20, 15:26).

Главный тренер БК «Рязань» Павел Гооге: «Команда уступила энергии, порядку в игре и таланту соперников. По самоотдаче, желанию действовать самоотверженно, старательности к ребятам претензий нет. Мы упустили контроль за мячом в конце первой четверти и во втором игровом отрезке. Наконец, восстановили баланс, провели несколько хороших атак, вышли вперед, но все-таки потерпели поражение. Девять недель тренировок мало для команды, чтобы играть уверенно, контролировать ход матча».

Рязанцы реабилитировались в следующем, состоявшемся в Рыбном, на паркете местного физкультурно-спортивного комплекса «Звезда», поединке – против команды «Купол-Родники» из Ижевска. Из-за проблем со здоровьем в игре не смог принять участие лидер нашей дружины, ее капитан Андрей Семенов, но эта потеря не помешала рязанцам добыть победу – 73:67 (19:18, 19:19, 18:17, 17:13).

«Рязань» выступала в таком составе: Шанталей (2), Митюк (19), Морозов (9), Алексеев (6), Орленко (6) – старт., Намеднин (7), Панов (8), Войтюк (14), Волков (3), Аксенов (6), Болотских.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 193 (5480) от 08 ноября 2017 года
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