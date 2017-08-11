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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Многонациональный троллейбус

00:01 / Общество
проехал по улицам Рязани
Автор фото: Вероника Шелякина | Многонациональный троллейбус
Фото автора.

К Дню народного единства областная библиотека имени Горького, РГУ имени С. Есенина и областной Совет молодых библиотекарей при поддержке нескольких региональных министерств провели акцию «Читающий троллейбус». На несколько часов троллейбус 5-го маршрута превратился в музыкально-поэтическую площадку.

Студенты, школьники, молодые актеры театра «Переход», представители национальных общественных объединений рассказывали пассажирам о фольклоре, культуре и традициях своего народа. Читали лирику Сергея Есенина, стихи о дружбе на русском, узбекском, таджикском, французском, японском языках. Звучали отрывки из эпосов, сказок, поэтических произведений народов, проживающих на территории Рязанской области. Каждый пассажир мог стать не только гостем этого праздника, но и его участником – для всех желающих работал «Свободный микрофон». Проезд во время акции был бесплатным.

– Идея создания многонационального троллейбуса возникла у меня во время пребывания на всероссийском форуме «Территория смыслов». И я рада, что проект воплотился в жизнь. Только сплоченная молодежь может сделать наш мир добрее и лучше, – говорит один из инициаторов проекта Алиса Мальченко.

– Акция стала настоящим подарком для горожан и гостей города. Люди смогли не только добраться до нужного места назначения, но и прикоснуться к миру поэзии и культуры, который нас всех объединяет и не признает деления на языки и нации, – говорит и.о. начальника отдела развития музеев и библиотек министерства культуры и туризма области Юлия Сущенко.

– Акция способствует гармонизации межэтнических отношений. Чтобы быть культурным человеком, нужно не только знать историю своего народа, бережно хранить его традиции, но и понимать культуру и традиции других народов, – говорит заместитель директора областной библиотеки имени Горького Надежда Чернова.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 193 (5480) от 08 ноября 2017 года
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