Как привлечь деньги в регион

Все больше новых финансовых инструментов требуется для этого

Региону нужно для поддержки экономики и укрепления социальной сферы все больше денег. Для того чтобы появились средства на реализацию инвестиционных проектов, необходимо их привлекать на финансовом рынке. Но ведь никто не добывает нефть и не выращивает хлеб голыми руками. Так и приток денег не обеспечить, не вооружившись специальными финансовыми инструментами. В по­следние месяцы это вооружение идет с беспрецедентной для рязанской истории скоростью.

Пополняющийся арсенал

На состоявшейся в Рязани конференции ЦФО, посвященной развитию рынка ценных бумаг, губернатор Николай Любимов подробно рассказал о тех новых инструментах, которые в регионе пополнили арсенал средств для привлечения денег.

– Мы сейчас в Рязанской области создаем инфраструктуру роста: современные институты развития, в которые обращаются обычно инвесторы для того, чтобы продвигались их бизнес, их проекты, – отметил Николай Викторович. – Создаем также индустриальные парки и стараемся внедрить проекты цифровой экономики, за которыми на самом деле и в нашей стране, и во всем мире будущее.

В регионе созданы или создаются центр бережливого производства, Государственный фонд развития промышленности, центр кластерного развития, инжиниринговый центр, центр поддержки экспорта, региональный центр компетенций в сфере производительности труда, территории с особыми условиями ведения бизнеса. Хорошие перспективы и для создания кластеров: машиностроения, радиоэлектроники, робототехники и IT, медицинского, строительных материалов, агропромышленного, туристического.

При этом регион стремится пополнить и те наработки, которые в последние годы активно использовались в управленческой практике. Участие в федеральных программах, например, должно стать еще более активным. Развивается и государственно-частное партнерство.

– К примеру, в Рязанской области успешно реализуется проект туристско-рекреационного кластера «Рязанский»: коммерческие объекты строят инвесторы, а обеспечивающая инфраструктура создается за счет средств федерального и областного бюджетов, – сказал, выступая на конференции, губернатор. – Мы будем использовать такой подход при формировании следующего кластера – «Касимовский». Приглашаем туда инвесторов, работающих в туристическом бизнесе.

Тема конференции ЦФО «Облигации как инструмент рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций» свидетельствует о том, что в регионе появляются дополнительные финансовые инструменты.

– Мы стараемся максимально активизировать инвестиционные процессы. Однако во многом нас, уверен, как и другие регионы, сдерживают финансовые ограничения, недостаточная доступность финансовых ресурсов. Одним из механизмов решения этой проблемы могут стать корпоративные облигации, – заявил Николай Любимов.

Нельзя не сказать и о том, что тему пополнения регионами арсеналов средств, необходимых для привлечения денег и, в частности, развития рынка ценных бумаг, считает важной Владимир Путин. В одном из посланий Федеральному Собранию Президент поручил Правительству и Банку России представить предложения по развитию рынка корпоративных облигаций. «Необходимо упростить процедуру их выпуска и приобретения», – сказал Президент. Так что конференция ЦФО в Рязани важна вдвойне.

Длинный рубль

В чем же специфика облигаций? Решив получить информацию из первых рук, мы на конференции задали вопросы об этом директору Департамента развития финансовых рынков Банка России Елене Чайковской.

Р.В. – Елена Викторовна, все познается в сравнении. Какие у облигаций преимущества по сравнению, скажем, с банковскими кредитами?

Е.Ч. – Первое преимущество. На рынке облигаций деньги можно привлечь на более долгий срок, потому что очень немногие банки могут себе позволить давать кредиты дольше чем на три года.

На рынке облигаций сейчас сроки привлечения – пять, семь лет. Если у компании долгосрочный проект, то, конечно, ей удобно взять деньги и получить определенность на более масштабный срок.

Второе преимущество. Если компании выпускают облигации не первый раз, то получаемые от них деньги становятся еще более дешевыми. Это выгодно. К тому же они меньше денег тратят на обслуживание долга.

Третье преимущество. Иногда компании в принципе не могут взять деньги в банке, потому что у них просто не хватает обеспечения. Нередко они активно присутствуют на облигационном рынке.

Р.В. – Елена Викторовна, а что на данный момент сделать предприятию труднее: взять банковский кредит или выпустить облигации?

Е.Ч.– Облигации – пока новый инструмент. Для их выпуска хозяйственникам нужно преодолеть какие-то в себе барьеры, получить много новых знаний. Плюс надо решиться на то, чтобы компания раскрывала о себе информацию.

Но трудности преодолимы. На конференции в Рязани один выступающий сказал, что для его компании выпуски облигаций оказались проще и дешевле, чем банковские кредиты. На сегодняшний день облигации уже по технологии обгоняют банковское кредитование: их делать быстрее и проще именно в части оформления, по количеству документов, по скорости прохождения. Речь шла как раз про коммерческие облигации, которые самые простые по технологии (и при их выпуске, кстати, не нужно раскрывать о себе информацию).

Для нас это была радостная новость. Мы хотим, чтобы новый инструмент не заместил, конечно, банковское кредитование, но стал ему достойной альтернативой. На сегодняшний день он вполне конкурентоспособен.

Как облигацией пользоваться

По словам заместителя Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Ольги Атюковой, необходимо добиваться того, чтобы с облигациями велась системная работа и росло доверие к этому бизнесу.

– Сейчас двенадцать из восемнадцати регионов ЦФО занимаются выпуском ценных бумаг, порядка 120 млрд. облигаций находится в работе. Рязанская область продолжает активно идти в этом направлении, – подчеркнула Ольга Атюкова.

Как отмечал, выступая на конференции, начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ильшат Янгиров, в 2012 году Рязанская область произвела масштабный выпуск облигаций. 2 миллиарда рублей уже погашены. Около 650 миллионов предстоит погасить в декабре этого года. А значит, есть все предпосылки для того, чтобы и предприятия области также рассмотрели для себя этот инструмент финансирования.

По данным специалистов Банка России, по результатам анкетирования потенциальных эмитентов в Рязанской области, 5 предприятий сообщили о своем интересе к механизму облигационного заимствования для использования в перспективе. Практически все они уже реализуют в настоящее время инвестиционные проекты различного масштаба.

В рамках конференции, на заседании комиссии Совета при Полномочном представителе Президента РФ в ЦФО подробно рассказывалось об опыте выпуска субфедеральных, концессионных облигаций, лучших практиках размещения ценных бумаг. Эти же вопросы предметно обсуждались на «круглом столе», названном «Университет финансовых компетенций. Практические вопросы выпуска облигаций в регионе».

– Облигации должны стать удобным и доступным инвестиционным инструментом, который, с одной стороны, способствует привлечению финансовых средств, а с другой – позволяет инвесторам, в том числе физическим лицам, диверсифицировать свои вложения с приемлемым уровнем риска», – отметил губернатор Николай Любимов.

Ильшат Янгиров,

начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу:

– Конференцию было решено проводить в Рязанской области, поскольку регион уже имеет успешный опыт привлечения федеральных облигаций. В целом ЦФО является лидером экономического и финансового развития страны, инвестиционным центром России. Лидирует он и по объему привлечения заемных ресурсов – как на кредитном, так и на облигационном рынках.

Елена Чайковская,

директор департамента развития финансовых рынков Банка России:

– Для развития облигационного рынка необходима поддержка государства. Возможные варианты поддержки – это субсидирование ставки по облигационному инструменту, независимо от того, вышла компания на облигационный рынок впервые или она уже на нем присутствует. Необходимо обеспечить предприятиям возможность более свободно выбирать инструменты финансирования, предприятия должны быть уверены, что они получат поддержку. Для предприятий, выходящих на рынок облигаций впервые, процедура подготовки может быть достаточно затратной, особенно для некрупных предприятий, поддержка государства в части возможной оплаты «входного билета» станет мощным стимулом для того, чтобы компании всерьез задумались о выходе на рынок.