Вместе – великая сила

Как рязанцы отмечали День народного единства

День народного единства – праздник, который призывает людей не только вспомнить важнейшие исторические события, он еще напоминает гражданам многонациональной страны о важности сплочения. Ведь только вместе, двигаясь в одном направлении, можно справиться с трудностями.

Впервые День народного единства отметили в 2005 году. Главной праздничной площадкой стал Нижний Новгород, где открыли мультимедийный парк «Россия – моя история». В крупных городах страны прошли крестные ходы, благотворительные акции, митинги, концерты. В столице Президент Владимир Путин торжественно возложил венки к памятнику Минину и Пожарскому. В каждом городе проходит свой праздник, с учетом местных традиций, культурных особенностей.

В Рязани народ собрался перед Муниципальным культурным центром. На одной площадке разместились торгово-ярмарочные ряды, мини-стадион, театральные подмостки, городок народных промыслов, игровая студия и большая сцена. Здесь каждый находит себе занятие по душе. Прежде всего, люди, конечно, обращают внимание на весельную лодку, рядом с которой на столике дымит самовар, а в лодке – несколько ящиков красных яблок. Лодка «приплыла» на праздник из спасского села Исады, а в ней – директор местной школы Николай Шаров, учитель географии Виктория Филиппова и писатель из Москвы Михаил Степашкин, написавший к 800-летию села книгу «Исады, рожденные в плеске волн». Они прибыли, чтобы угостить рязанцев яблоками из исадских садов и рассказать об истории своего древнего села, а также о знаменитых людях, одним из которых был Прокопий Ляпунов, создавший первое народное ополчение.

Важность организации таких исторических площадок отметил пришедший на праздник преподаватель РГУ имени С.А. Есенина, член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Игорь Митрофанов.

– Рязань была одним из центров борьбы со «смутой», – говорит Игорь Митрофанов. – Несколько столетий праздник не отмечался широко, но сейчас к этому возвращаются, потому что понятие народного единства имеет для нашей страны немаловажное значение. В XVII веке Москву освобождали не только православные русские, но и касимовские татары там были активными участниками. Народ весь собрался воедино и спас страну. Нам надо больше об этом рассказывать на таких вот праздниках. Ведь долгое время считался центром борьбы Нижний Новгород, а сейчас мы поднимаем исторические пласты и видим, что значение Рязани в освобождении страны от поляков тоже было очень велико.

Испив чаю у весельной лодки и перекусив яблочками из исадских садов, участники праздника отправляются на театральное представление. О народном освободителе Прокопии Ляпунове и благословившем его на борьбу со «смутой» патриархе Московском Гермогене рассказывают самодеятельные артисты народного театра из поселка Мурмино Рязанского района.

– Это у нас старейший в районе самодеятельный театр, – говорит заведующий отделом культуры Игорь Дрожжевкин. – Ему уже 98 лет. Руководит театром Татьяна Родина, а пригласили мы их сегодня сюда потому, что эти ребята лучше других работают в интерактиве.

Впрочем, на празднике все площадки работали в интерактиве. Рядом с Мурминским народным театром образовалась толпа народа. Оказывается, не перевелись еще на рязанской земле интеллектуалы.

– Мы организовали площадку, на которой каждый может продемонстрировать свои знания по истории России, – говорит директор муниципального артцентра г. Рязани Александр Милешкин. – Мы выбрали форму популярной телевизионной передачи «Своя игра». Взяли темы о революции 1917 года, культурных традициях, также про правителей, политиков и великих женщин, одна из которых в нашем списке – Надежда Николаевна Чумакова. Вот, например, в разделе «Революция» вопрос звучит так: «Какое здание было захвачено в октябре 1917 года вместе с правителями?». Ответ будет – Зимний дворец. Также мы показываем рязанцам реплику костюма опричника времен Ивана Грозного и обучаем историческому фехтованию.

После фехтования можно и в футбол поиграть, но здесь он – семейный. Играют дети, которые едва научились ходить, ну а папы им помогают. В игре на свежем воздухе быстро просыпается аппетит. С едой проблем нет. В торговых рядах полно всякой снеди. Представитель азербайджанской национальной культурной автономии Элвин Рагимов приглашает народ на шашлыки.

– Шашлыки – общенациональное блюдо, но каждый народ готовит их со своим колоритом, – говорит Элвин Рагимов. – Мы своих секретов не скрываем. Вот наш повар Намиг Гараев вам сейчас все о шашлыках расскажет.

Намиг сказал, что мясо нужно замочить на час в обычном маринаде, который готовится из лука, соли, перца, растительного масла и молока. Весь секрет – в правильной обработке мяса. Именно от этого зависит вкус азербайджанского шашлыка.

– К участию в празднике мы пригласили национальные общественные организации, – говорит секретарь совета по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации Рязани Владимир Ленский. – У нас из 36 активно работают 16, остальные – в стадии становления. Это граждане Российской Федерации, но не русские, другой национальности. Поскольку Рязань – город многонациональный, то на празднике должны быть представлены и продукты национальной кухни. Но мы людей не делим по национальностям. У нас праздник народного единства.

В центре площади участники праздника в национальных костюмах организовали массовый хоровод с российскими флагами. В воздух поднялись сотни воздушных шариков, а на трибуну – Почетный гражданин Рязани Екатерина Филиппова.

– Единение – отличительная черта нашего народа, сказала, обращаясь к собравшимся, Екатерина Алексеевна. – Способность собираться в трудные дни, собирать все свои нравственные и физические силы для того, чтобы отстоять целостность Российского государства. Так было и в 1612 году, и в 1812-ом, и в 1941-ом. Мы побеждали, потому что цели, ради которых мы объединяемся, – самые великие. Но мы объединяемся не только когда трудно и тяжело, но и в мирное время. Только вместе мы – великая сила!

Ведущий концертной программы Юрий Леонтьев объявляет коллективы – театр народной песни «Узорочье», солисты Мария Видяпина и Александр Чугунов, ансамбль народной песни «Рушники», эстрадный коллектив «Пой со мной», ансамбль народной песни «Рязаночка», кавер-группа «Балалайка-62» и клуб «Губернский бал». Песни и музыка звучали на площади Победы Рязани до вечерних сумерек.