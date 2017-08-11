Ради Победы

В Рыбном увековечили память железнодорожников, трудившихся в годы войны в тылу

Мемориальную доску торжественно открыли на фасаде здания билетных касс, что расположены возле центральной площади города. На доске позолоченными буквами написаны слова «В годы Великой Отечественной войны по инициативе коллектива депо «Рязань-1» на средства, собранные жителями города Рязани, было построено и отправлено на фронт несколько бронепоездов. Низкий поклон героям-железнодорожникам и боевым экипажам бронепоездов».

В церемонии открытия мемориальной доски принимали участие заместитель главы администрации Рыбновского района Надежда Анисимова, глава администрации Рыбного Михаил Панфилов, президент регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» Александр Мирзоян, бывший начальник депо Рыбное, почетный железнодорожник Юрий Григорьевич Акинин, жители города, учащиеся местных школ, воины 34-й отдельной железнодорожной бригады.

– Военные грузы нужно было доставлять на юго-восток, в сторону фронта, а он был недалеко, под Воронежем, – говорит ветеран-железнодорожник Юрий Григорьевич Акинин. – С Москвы и Московской области вывозили в тыл оборудование, чтобы там разворачивались заводы. На железнодорожном узле станции Рыбное трудились вагонники, движенцы, связисты, энергетики, паровозники. Паровозы нужно было снабжать углем, водой, смазкой. Бригады, состоящие из машиниста, помощника и кочегара, трудились круглосуточно, иначе нельзя было. Железнодорожники паровозного депо водили поезда от Москвы и до Ряжска. Немецкие бомбардировки были постоянно, а поезда нужно было встречать, формировать, отправлять. Во время бомбежки образовывались воронки, и если бомбы корежили пути, рабочие воронку тут же засыпали, укладывали новые шпалы, рельсы и восстанавливали движение поездов.

Выступающие на церемонии открытия мемориальной доски рассказали о том, что осенью 1941 года Ленинская (Московско-Рязанская) железная дорога стала одним из основных направлений по переброске войск к Москве для борьбы с фашистами. В 1941 году на Ленинскую железную дорогу было совершено 159 налетов вражеской авиации. Так, 2 ноября 1941 года во время выгрузки воинских частей и вооружения вражеские бомбардировщики сбросили на станцию более 40 бомб. Горели вагоны, цистерны с горючим, гибли люди. Рабочие бежали в укрытие, залегали в кюветах, скрывались в кустах. После окончания бомбежки надо было растаскивать составы, а главное – воодушевлять людей на нелегкую работу.

Особая страница истории Рыбного – о начальнике станции Николае Колобове. Николай Романович сумел организовать работу так, что составы переформировывались за 15 минут при норме 40-50 минут. Вместе с диспетчерами Московского и Рязанского отделений Колобов практиковал, когда это было необходимо, одностороннее движение и пропуск поездов пачками, одного за другим, на расстоянии видимости хвостовых сигналов. Так, станция Рыбное отправляла до 60 поездов в сутки. В 1943 году за самоотверженный труд на благо Великой Победы Николаю Романовичу Колобову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1944 году Государственный комитет обороны СССР наградил Рыбновский район переходящим Красным знаменем и передал его на вечное хранение. Такой высокой чести были удостоены всего 15 районов Советского Союза.

По словам президента регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» Александра Мирзояна, Рыбновский район борется за право присвоения ему почетного звания «Рубеж воинской доблести».

– Имеющиеся у нас факты говорят о том, что Рыбновский район – боевой, – говорит президент регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» Александр Мирзоян. – На территории Рыбновского района дислоцируется железнодорожный батальон, расположены структурные подразделения Рязанского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Также с 1918 года и в период войны в районе готовили офицеров пехотного и артиллерийского училищ, фронт проходил недалеко от Рыбного, и все жители города, не щадя сил, трудились на Победу. Рыбное – город железнодорожников, и поэтому то, что мы сегодня делаем, – небольшой вклад в память о наших предках-железнодорожниках.