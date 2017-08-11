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Выпуск № 193 (5480)
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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

СКОПИН. В преддверии 100-летия со дня Октябрьской революции в Горловской средней школе состоялось торжественное вскрытие капсулы времени «Обращение к потомкам», заложенной земляками-комсомольцами Горловской школы. В 1967 году, в год 50-летия Октябрьской революции, ученики десятых классов заложили в стену школы капсулу с письмом, адресованным потомкам. В соответствии с их желанием капсула должна быть вскрыта в дни столетнего юбилея Октября. Спустя 50 лет в зале собрались те, кто являлся свидетелем и участником исторического события. Право извлечь капсулу предоставили Вячеславу Алешину, в прошлом секретарю комитета комсомола 1966-1968 годов, члену Рязанского обкома комсомола.

САСОВО. В спортивном зале Муниципального культурного центра прошел спортивный праздник «Спорту все возрасты покорны», посвященный Дню народного единства. В нем приняли участие преподаватели и воспитанники Сасовского реабилитационного центра для несовершеннолетних, ветераны и занимающиеся в спортивном клубе «Кристалл». Почетным гостем праздника стал ветеран, капитан второго ранга Тихоокеанского флота Виктор Михайлович Пестриков.

САРАИ. В районе завершился муниципальный этап конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Инноватика. Образование. Мастерство». В конкурсе участвовали педагоги дошкольного, общего и дополнительного образования. Победителем конкурса стала учитель английского языка Карл-Марксовской средней школы Татьяна Караваева, которая представила проект: «Использование ИКТ на уроках английского языка».

ПИТЕЛИНО. В селе Пеньки торжественно открыли новую спортивную площадку. Спортивная площадка установлена рядом со спортзалом. Объект создан в рамках благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер», направленного на развитие массового и детского спорта в регионе. Комплекс предназначен для занятий физкультурой и спортом на улице, подходит для подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 193 (5480) от 08 ноября 2017 года
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