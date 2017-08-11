Пока всех помним, мы живем

Боюсь ошибиться, но, по имеющимся у меня сведениям, только две спортшколы на Рязанщине ныне именные: Академия тенниса заслуженного мастера спорта СССР, народного артиста РСФСР Николая Озерова и школа бокса в поселке Октябрьский Михайловского района, названная в честь заслуженного мастера спорта СССР Алексея Киселева. До обидного мало! А ведь пока мы помним, мы живем…

Почему бы рязанскому стадиону «Спартак» не дать имя олимпийской чемпионки по конькам Клары Гусевой, которая совершала предолимпийские забеги на ледовой спартаковской дорожке? Дворец спора «Олимпийский» зазвучал бы с новой силой с именем олимпийского чемпиона, абсолютного чемпиона мира Виктора Косичкина. «Локомотив» мог бы стать популярнее среди рязанцев с именем Александра Агрызкина – на этом стадионе тренировались его ученики – бегуны мирового уровня, а построенный рядом спорткомплекс так и просится, чтобы его звали Дворцом заслуженного тренера РСФСР Светланы Лебедевой, родоначальницы художественной гимнастики на Рязанщине. «Химик» – имени Василия Волкова, первого капитана заводской футбольной команды, строившего стадион. На Центральном спортивном комплексе не раз доводилось встречаться – беседовать с ярчайшим актером театра и кино, заслуженным артистом РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР Александром Фатюшиным. Если по времени совпадали его приезды на малую родину, в Рязань, и очередной матч всесоюзного первенства с участием главной дружины области, он всегда приходил на ЦСК, где для него было приготовлено гостевое место тогдашним директором спорткомплекса Юрием Красновым. И вот – ЦСК имени Александра Фатюшина, увлекавшегося футболом, сыгравшего обаятельного хоккеиста Гурина в культовом фильме «Москва слезам не верит». Ничто не мешает подарить стадиону в Касимове имя заслуженного мастера спорта СССР Александра Макарова (сейчас на этом стадионе проходят легкоатлетические соревнования в честь серебряного призера Олимпиады в Москве), рязанскому манежу «Юность» – Павла Чехова, как, впрочем, сделать именной в честь родоначальника гребли Николая Родионова базу в Сынтуле, а региональный Центр спортивной подготовки, что расположился в Рязани, в доме на улице Радищева, – имени Василия Алексеева. Этот дом самый сильный человек на земле возводил, в нем тренировался.

Нам не дано забыть великих людей. Помнить – хотя бы благодаря соревнованиям. Горжусь тем, что ко многим из них имею самое непосредственное отношение. Сначала в качестве организатора, а затем – популяризатора. На днях возьмет старт традиционный турнир братьев Артемьевых. Самый известный из них – Петр – провез через кордоны знамя Страны Советов, и когда на шведском стадионе не оказалось советского стяга, капитан нашей дружины Петр Артемьев извлек из-под футболки знамя, которое под звуки Гимна было поднято на флагштоке, а шведы в том товарищеском матче были разбиты. Популярен турнир памяти заслуженного мастера спорта СССР Василия Карцева. И это не просто спортивное состязание. Среди его почетных гостей – вдова Василия Михайловича Раиса Михайловна, вдовы продолжателей «футбольного дела» Карцева – Юрия Борисова, Вячеслава Егорова, Владимира Болотина. Разве молодежь забудет их рассказы-воспоминания о том, ушедшем от нас советском, искреннем, без легионеров, футболе!

Но вот канули в Лету соревнования в честь наших земляков олимпийских чемпионов Виктора Косичкина и Клары Гусевой. В Михайлове нет турнира памяти Алексея Киселева, до сих пор в областном календаре не значится турнир олимпийского чемпиона, обладателя «серебра» двух олимпиад Анатолия Рощина. В свое время в Рязани, на стадионе клуба «Агрокомплект», состоялся международный футбольный турнир в честь почетного президента РФС Вячеслава Колоскова. Теперь нет ни стадиона, ни турнира. Правда, усилиями энтузиастов соревнования в честь нашего земляка возобновились, в Гусь-Железном, но, увы, только районного масштаба. Удивляюсь «порыву души и сердца» Геннадия Михайловича и Тамары Ивановны Раменских, проводящих на свои призы (богатый спортинвентарь) соревнования по лыжным гонкам на своей малой родине, в Скопине. И как тут не упомянуть ныне тренера Рязанского регионального центра спортивной подготовки Сергея Пирогова и великого энтузиаста физической культуры и спорта Александра Паратнова, проводящих соревнования памяти своих братьев в Ухолове и Касимове.

Пишу, а все думаю: где же наши спортивные чиновники, которым по долгу службы следовало бы заниматься работой по сохранению памяти? Почему только спортивному журналисту приходит в голову предлагать назвать улицы в Рязани в честь Алексеева, Косичкина, Рощина, Гусевой, Чуфистова. Или открыть аллеи славы с бюстами прославивших Страну Советов наших великих земляков (по примеру аллеи Героев на территории воздушно-десантного училища). Что касается аллеи в Рязани – это само собой разумеется. В Касимове аллею могли бы возглавить космонавт, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Аксенов, копьеметатель Александр Макаров, заслуженный тренер РСФСР Николай Родионов, гребцы Сергей Антипов и Николай Липкин, в Сасове – заслуженный мастер спорта России Мария Богачева, зачинатель многоборья ГТО в России Геннадий Галактионов, чемпион мира по полиатлону Денис Шелкопляс, заслуженный работник физической культуры РФ Сергей Икрянников, в Скопине – Геннадий и Тамара Раменские, спортивный летописец Дмитрий Ковалев, в Кораблине – космонавт, заслуженный мастер спорта СССР Геннадий Стрекалов, много сделавший для развития в России автокросса Николай Колесник, в Рыбном – Виктор Косичкин и чемпионка СССР по многоборью ГТО Нина Копылова…

Увы, ничего этого на Рязанщине нет, и тут не захочешь, а вспомнишь: под лежачий камень вода не течет. Пора этот камень беспамятства сдвинуть с места.