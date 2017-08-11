Наперегонки со временем

Прожитые годы дали ему мудрость, чувство уверенности. Но он не спешит обрести степенность и солидность

Рязанский кирпичный завод для Василия Васильевича Горшкова – это не просто место работы. Здесь вот уже тридцать лет живет его душа. Этому предприятию он отдал свои лучшие годы, оно стало воплощением его мечты, целеустремленности. Здесь он сумел проявить свои лучшие качества – любовь к людям, родному краю, организаторский талант.

По должности он – генеральный директор, а по сути – хороший хозяин, заботливый руководитель и просто порядочный человек. Именно с его приходом на Рязанском кирпичном заводе началась новая жизнь. На некогда отсталом, с устаревшей технологией и техникой предприятии он сумел создать современное производство кирпича.

Переступить порог

Прошло много лет с того момента, когда Василий Васильевич Горшков, ныне заслуженный строитель РФ, впервые переступил порог кирпичного завода. За его плечами были Касимовский индустриальный техникум, служба в армии, годы учебы в Рязанском политехническом институте, работа на радиозаводе и на Приокском сельском строительном комбинате.

Не все понравилось Горшкову на новом месте. Долгое время люди здесь вместо слова «работать» употребляли слово «вкалывать». Уделом работяг считались низкая квалификация, примитивные потребности, зависимость от начальства. Наверное, это соответствовало действительности, поскольку люди на кирпичном работали в основном пришлые или те, для кого эта работа была наказанием. Были такие, чей приход на работу следовало бы относить в графу «расход». И это не шутка.

Кирпич тогда делали примитивным способом: сооружали напольные печи, сушили его естественным образом. Для этого требовалось не менее четырнадцати дней при хорошей погоде. В год производили примерно 8 млн. штук кирпичей ( для сравнения, сегодня – 40 млн.). У каждого работника тогда было две пары резиновых сапог. В одних работали, другие надевали «на выход». За десятилетия работы на предприятии сменилось большое количество директоров. Одни уходили через месяц, другие выдерживали несколько недель.

До сих пор помнят старожилы частушку «Ах, куда я залетела, кирпичи да кирпичи. От получки до получки не хватает на харчи». Народный фольклор точно отражал тогдашнее состояние кирпичного производства и уровень зарплаты. Ветеран производства Татьяна Колосова вспоминает, что девушек, проживающих в районе кирпичного завода, замуж тогда не брали – слишком худая слава шла о тех, кто здесь жил и работал.

– Я пришел на Рязанский кирпичный завод 30 лет назад, – рассказывает Василий Васильевич Горшков. – Сомневался, правильно ли я поступаю. Понимал, что на меня возлагаются большие надежды, но скорого успеха не обещал. Сказать, что было тяжело, значит, ничего не сказать, – продолжает генеральный. – Это были годы и моего становления как директора, и становления завода. Я по образованию инженер-механик, а тут пришлось изучать строительное дело. Я до сих пор учусь и совершенствую свои знания. Без этого нельзя двигаться дальше и развивать производство.

Новая эпоха

Сегодня все признают, что новая эпоха для кирпичного завода началась именно с приходом нового руководителя, человека ответственного и заинтересованного в конечном результате. Именно в то время по приглашению Горшкова пришел на предприятие Александр Косырев, другие специалисты – это начальник производства Олег Асташенко, главный технолог Тамара Лежнева, заместитель директора Александр Игнатенко, чуть позже – главный механик Владимир Холошевский. Они доверяли друг другу, и каждый был незаменим на своем месте. И работа пошла.

Свое «плечо» подставляли и те, кто был заинтересован в создании в области предприятия по производству керамического кирпича. Василий Васильевич называет Валерия Лобанова, в то время руководителя предприятия «Рязаньстройматериалы», директора главка «Рязаньстрой» Анатолия Зубарева, руководителя Рязанского НПЗ Юлия Василенко и других.

– Реконструкция завода дорого нам обошлась, – вспоминает Василий Васильевич. – Последующие десять лет с нефтезаводом расплачивались своей продукцией. Но такие управленческие шаги тогда были оправданны: после реконструкции завод встал на ноги. Был построен поселок для работников, что позволило решить кадровую проблему.

Европейское качество

Сегодня Рязанский кирпичный завод – современное предприятие, победитель многих престижных всероссийских и региональных конкурсов, лауреат международного конкурса «Золотая медаль европейского качества», обладатель различных дипломов, входит в Российскую ассоциацию работников керамической промышленности, объединяющую более 40 заводов в разных регионах. Работать на Рязанском кирпичном заводе стало престижно.

О том, что на его территории будут разбиты цветники, прежде никто не смел даже подумать. Теперь на заводе идеальная чистота, современное оборудование. Предприятие компьютеризировано и автоматизировано. Формовка кирпича ведется на уровне лазерной точности. Люди получают здесь не только достойную зарплату, но и удовлетворение в работе.

А генеральный директор продолжает экспериментировать, внедряет в производство все новое и передовое. Но при этом главная его забота – качество. Не случайно продукция завода востребована в Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Вологодской и многих других областях. В этих регионах рязанский кирпич ценят не только за качество, но и за богатый выбор фактуры, экологическую чистоту. Потребителям кирпич поступает в пленочной упаковке, защищенным от механического и атмосферного воздействия. В ассортименте более 50 цветовых решений, рассчитанных на самый взыскательный вкус. По желанию заказчика здесь могут изготовить изделия, имитирующие античный кирпич, деревянную поверхность, природный камень... Словом, любая прихоть заказчика будет исполнена.

Но вот незадача – в Рязани этот высококачественный кирпич не всегда востребован. И это беспокоит генерального директора. Получается, что строителям нужна продукция похуже, но подешевле. Объяснение простое – под штукатурку пойдет и менее качественный кирпич. Поэтому в Рязань везут такой кирпич, что называется, со всех волостей. А рязанская продукция украшает другие регионы, где ценят качество и ассортимент.

– Хотелось бы иметь на руках план строительства хотя бы на год-два, чтобы хоть как-то планировать выпуск кирпича, – говорит Василий Васильевич. – Но такой план никто не может предоставить, и мы, можно сказать, работаем вслепую. Остается тяжело вздохнуть, завязать нервы узлом и двигаться дальше.

Душевное равновесие

Говорят, старость приходит к мужчине не тогда, когда он достиг определенного возраста, а тогда, когда он опускает руки. Юбилей для Василия Васильевича Горшкова не стал тихой пристанью у берегов спокойствия и благодати. Он уже давно выполнил три заповеди человеческого бытия: построил дом, посадил дерево, вырастил детей, есть внуки. Но все равно ему кажется, что он еще что-то не успел, что-то не сделал. И никогда не стремится работать напоказ. Даже спонсорскую помощь он оказывает тихо и незаметно.

Завод дает ему силы. Свое душевное равновесие Василий Васильевич восстанавливает в Касимовском районе, там его корни. Гармония для него важна как на работе, так и дома. Такой он человек: успешный, рассудительный и противоречивый. И очень трудолюбивый. Эти качества и сегодня помогают ему двигаться вперед, добиваться задуманного.