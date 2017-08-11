Опыт – дело наживное

Более сорока лет Виктор Иванович Тихонов строит дороги

Его рабочий день начинается с семи утра. Порой он и сам не знает, когда домой вернется. Но точно не уйдет, пока не убедится, что все идет по плану. Бывает, что приходится работать в ночное время и в выходные дни.

Телефон начальника участка асфальто-бетонного завода Рязанского ДРСУ практически не умолкает.

– Запасные части привезли? – почти кричит он в трубку. – Из Москвы везут, – поясняет Виктор Иванович. – Без них завод простаивает. А этого допустить никак нельзя. Время горячее.

Сегодня на асфальтобетонном заводе Рязанского ДРСУ производится до 1000 тонн асфальтобетона в сутки, который поставляется в Клепиковский, Пронский, Кораблинский районы, туда, где строятся дороги. Более 50 организаций и большое количество частников заказывают здесь продукцию. Но день на день не приходится. Ветеран дорожной отрасли помнит времена, когда выпускали до 2000 тонн. Тогда велось строительство Северного обхода.

Виктор Иванович раздает распоряжения и попутно рассказывает о своей профессии, которой он отдал практически всю жизнь.

– Да что о себе-то рассказывать, – говорит он. – Мы жили в другое время. И ответственность у нас за порученное дело была, можно сказать, обостренная. Стремились учиться профессии, познавать все новое, и мало кто думал тогда о деньгах, а больше об авторитете. Романтики в нашем деле мало, а вот хорошие знания, желание строить ценились всегда. У молодежи нынче совсем другое понятие о профессии дорожника. А здесь не должно быть равнодушных: либо ты работаешь, либо зарабатываешь деньги.

Виктор Иванович Тихонов окончил Ряжский дорожный техникум. Три его брата тоже были дорожниками, можно сказать, что он пошел по их стопам. Позже окончил заочно Московский дорожный институт. Но, как он говорит, основные знания получил все же в техникуме. Именно здесь он научился всему тому, что потом помогало ему в работе. А в институте он лишь совершенствовал свое мастерство, что называется, сверял практику с теорией. Вспоминает, что даже академики нередко интересовались, как на практике применяется тот или другой механизм строительства дороги.

В дорожную отрасль Виктор Иванович пришел мастером, потом трудился прорабом в Рязанском ДРСУ. Последние годы он – начальник участка АБЗ. Можно сказать, прошел все ступеньки профессионального роста. И мог бы, наверное, возглавить коллектив ДРСУ. Во всяком случае, знаний, управленческих навыков за его плечами достаточно. Тем более что плохо работать он никогда не умел. Несмотря на солидный возраст, Виктор Иванович неплохо владеет и современной технологией строительства, и IT-технологией, ничуть не уступая в этом молодым.

– Я люблю свою работу, – говорит Виктор Иванович. – Результаты труда видны и на улицах Рязани, а также в Рыбновском районе – дорога на Константиново, в Милославском строил дорогу на Данков, в Спасском – на Ижевское. – Приятно осознавать, что построенная магистраль – это дело твоих рук. Сегодня я не строю магистрали, а лишь готовлю для них «одежду». Но это не менее важное дело.