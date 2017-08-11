В городе Кораблино в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» до конца 2017 года планируется благоустроить 327 дворовых и 21 общественную территорию. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета – 203,9 млн. рублей и областного – 57,5 млн. рублей. К настоящему времени в 12 из 20 муниципальных образованиях работы завершены полностью. Работы проводятся в тесном взаимодействии с жителями муниципальных образований, с учетом их мнения и инициатив. В реализации проектов благоустройства люди принимают самое активное участие.

В середине октября, например, в г. Кораблино состоялся «Праздник дворов» в домах №№16 и 18 по ул. Садовой, где было проведено благоустройство территорий. С инициативой выступили местные жители, которые приняли активное участие в работах. Сейчас два двора заасфальтированы, установлены скамейки, штакетник, урны, посажены цветы и деревья.

Местных жителей поздравили руководители района и города, была представлена композиция, рассказывающая об истории улицы Садовой, людях, живших на этой улице в разное время, которые внесли вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования.

– Теперь в наших дворах чисто и уютно. Для пожилых людей возле домов установлены скамейки, а для детей оформлены детские площадки. Всюду посажены деревья и цветы. Это приятно, – говорит Зинаида Андреевна Шалунова. – Кажется, что в городе стало светлее и чище.

Всего в г. Кораблино по муниципальной подпрограмме «Формирование современной городской среды» в 2017 году благоустроено 9 дворовых территорий многоквартирных домов. Общая стоимость работ составила более 3,5 миллиона рублей. Благоустроена также общественная территория – парк в центре г. Кораблино. Там установлены скамейки и урны, декоративные парковые фонари возле фонтана, организована спортивная площадка с резиновым покрытием площадью 346 кв. м и уличными тренажерами (один из которых предназначен для людей с ограниченными физическими возможностями). Также в парке были установлены три видеокамеры.

Недавно в торжественной обстановке отметили завершение благоустройства парка. В торжествах приняли участие заместитель министра ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов, заместитель главы администрации района Владимир Елютин, глава городской администрации Вячеслав Ермаков, жители города и учащиеся.

– В нашем городе теперь есть замечательный парк, спортивная площадка с резиновым покрытием, установлены тренажеры, – сказал Вячеслав Ермаков, обращаясь к собравшимся. – На это затрачены большие средства. Наша задача – все это сохранить.

– Здорово, что теперь в парке есть замечательная спортивная площадка, – говорит ученица 11 класса Анастасия Виноградова.

Праздник по случаю окончания благоустройства городского парка завершился чаепитием и концертом.