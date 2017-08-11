И учеба, и практика

Кафедра рязанского «Политеха» «Эксплуатация дорожно-строительных машин и оборудования», открывшаяся в АО «Рязаньавтодор», – четырнадцатая по счету. Примечательно, что открытие состоялось в год 80-летия создания предприятия.

За последние годы «Политех» открыл базовые кафедры на заводах «Тяжпрессмаш», ЖБИ-2, «Технониколь», в автоколонне-1310, других предприятиях и продолжает создавать новые. Как говорит директор Игорь Мурог, специальности, которые открывает вуз, востребованы. Для студентов это возможность более глубоко изучить профессию на производстве, а для предприятий – привлечь молодых и грамотных специалистов. Такая форма обучения поможет будущим инженерам на практике изучать производство и более активно применять знания в своей работе. Студенты кафедры будут иметь возможность и обучаться, и стажироваться в АО «Рязаньавтодор». Такое взаимодействие приветствуется с обеих сторон.