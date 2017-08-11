От комфорта в доме – к комфортной городской среде

Строители компании «Зеленый сад» готовы решать новые задачи

Год назад Правительство России приняло федеральную целевую программу «Формирование комфортной городской среды», обозначив приоритетное направление в развитии строительной отрасли и цель, к которой необходимо стремиться застройщикам и органам власти на местах. Губернатор Рязанской области Николай Любимов назвал создание комфортной городской среды одним из приоритетов развития региона.

Генеральная задача, которую призвана решить данная программа, – это целостное, комплексное развитие городских территорий. Как это повлияет на жизнь самих горожан? Насколько готовы рязанские застройщики решать новые задачи?

Разговор на эту тему состоялся с председателем совета директоров группы компаний «Зеленый сад», работающей на строительном рынке с 2000 года, Алексеем Самохиным.

Р.В. – Алексей Викторович, какие новые задачи поставила перед вами федеральная программа и как вы намерены их решать?

А.С. – Если говорить упрощенно, то основная цель данной программы состоит в том, чтобы при застройке того или иного участка на территории Рязани застройщик принимал на себя обязательства не только по возведению качественного объекта, но проводил бы комплексные работы по организации и реорганизации инфраструктурных объектов. Это дороги, прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и зеленые насаждения, а также социальные объекты, предприятия торговли и сферы услуг. Вот эта большая, сложная комплексная работа, собственно, и называется развитием городских территорий. И надо принимать во внимание, что создаваемая комфортная среда должна быть столь же комфортна и для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья.

В докладе министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня озвучена в качестве перспективы развития жилищного хозяйства необходимость создания современной комфортабельной инфраструктуры, что является серьезным вызовом для отрасли. Однако для компании «Зеленый сад» эти задачи отнюдь не являются новыми. Работая в строительном секторе уже 17 лет, мы постоянно отслеживаем изменения запросов и потребностей покупателей жилой недвижимости, следим за тенденциями рынка как на региональном уровне, так и в более широком масштабе. Естественно, мы также отслеживаем перспективные направления в комплексной застройке других городов, особенно Москвы. Так что с принципами создания комфортной среды и комплексного развития городских территорий мы знакомы не понаслышке и уже имеем в этом направлении и достаточный опыт, и определенные успехи.

Р.В. – У вас есть примеры того, как эти принципы реализуются на практике?

А.С. – Безусловно, в первую очередь, наше внимание направлено на основной объект застройки, то есть непосредственно на жилой дом. Мы всегда руководствуемся утвержденными нормативами, но при этом не ставим перед собой цели рапортовать о сдаче какого-то количества квадратных метров. Превалирующее значение в данном вопросе для нас имеет не количество, а качество вводимой в эксплуатацию жилплощади. Поэтому в домах компании «Зеленый сад» вся структура здания ориентирована на удобство и безопасность потребителя, что обеспечивается в немалой степени надежным инженерным оборудованием – это лифты, насосы, системы вентиляции. Мы закладываем в свои проекты показатели выше нормативных, что и позволяет существенно поднять уровень комфорта и энергосбережения.

Скажу больше. Сейчас «Зеленый сад» наметил для себя еще более высокий ориентир по качеству возводимого жилья. С 2017 года мы активно расширяем предложение новых квартир с отделкой. То есть мы теперь предоставляем гражданам не только комфортное, надежное здание, но и в буквальном смысле готовые к заселению квартиры. Этот уровень комфорта является стандартом в европейских странах и уже стал базовым для застройщиков Москвы и Санкт-Петербурга. Мы, в свою очередь, тоже активно движемся в этом направлении.

Р.В. – Новые квартиры с отделкой – это, конечно же, большой шаг вперед. Однако давайте вернемся к разговору о развитии комфортной городской среды. Ведь эта тема, можно сказать, охватывает большую площадь, нежели только квартира или даже дом.

А.С. – Безусловно. Современный подход диктует необходимость разработки общей сбалансированной архитектурной концепции, которая включает в себя целостное развитие как придомовой территории, так и более общей социальной инфраструктуры окружающего пространства. Мы взяли за правило строить дома с разграниченной, зонированной территорией, где предусмотрены парковки, специально оснащенные детские площадки. Сама детская площадка оборудуется в строгом соответствии с нормативами, подразумевающими травмозащитные конструкции и покрытие, ограждение с калитками и электронными замками, что исключает попадание маленьких детей на проезжую часть. Для предупреждения водителей устанавливаются знаки «Жилая зона» и «Территория детской безопасности». Так делается во всех жилых комплексах компании «Зеленый сад».

Кроме детских площадок, мы оснащаем дворы спортивным оборудованием для уличных занятий физкультурой. В наших жилых комплексах обязательно монтируется система видео-наблюдения – как в подъездах, так и по периметру дома и на детской площадке. Все это делается для обеспечения комфорта и безопасности.

Каждый житель дома имеет возможность смотреть изображение с камер в режиме онлайн на любом устройстве, подключенном к Интернету. Придомовая территория не только благоустраивается, но и облагораживается путем ландшафтного озеленения, высадки газонной травы. Самое последнее нововведение связано уже с высокими технологиями – на территории дворов жилых комплексов, построенных и обслуживаемых в дальнейшем группой компаний «Зеленый сад», организуется бесплатный доступ к сети Wi-Fi.

Р.В. – А автотраспорт? Парковки для машин – это сейчас проблема номер один в городе.

А.С. – Да, безусловно, парковочные места являются одной из наиболее острых проблем, решению которых мы также уделяем особое внимание. Компания «Зеленый сад» первая в Рязани построила жилой дом с подземным паркингом еще в 2008 году. С 2014 года практически все наши проекты оснащаются подземными парковками.

Р.В. – Алексей Викторович, вы отметили, что формирование комфортной городской среды подразумевает развитие социальной инфраструктуры. Что конкретно имеется в виду?

А.С. – Имеется в виду размещение в «шаговой» доступности различных социально значимых объектов, причем я говорю не о магазинах, салонах красоты и других предприятиях торговли и бытового обслуживания. Безусловно, мы и им предоставляем место, но для нас в плане развития социальных объектов большее значение имеют культурно-образовательные организации и учреждения, а именно детские центры и фитнес-клубы, которые имеются практически во всех жилых комплексах компании «Зеленый сад». Есть даже уникальный в своем роде бассейн для малышей, где учат плаванию с грудного возраста.

Немаловажной составляющей комфортной среды является забота о гражданах с ограниченными возможностями здоровья. Для решения этой задачи компания «Зеленый сад» предоставила на территории своих жилых комплексов помещения для муниципального многофункционального центра «Мои документы» и офиса кадастровой службы, которые оснащены, согласно современным стандартам, удобной навигацией и рифлеными дорожками, специальным «противоскользящим» покрытием, специальным оборудованием в туалетных комнатах и кнопками вызова помощи. Необходимые надписи продублированы шрифтом Брайля для слабовидящих людей.

Еще одна важнейшая задача, решению которой компания «Зеленый сад» уделяет постоянное внимание, – это оснащение новых жилых кварталов школьными и дошкольными учреждениями. Первое сентября начал работу детский центр «Новые горизонты», для которого мы построили здание на Окском проезде. В микрорайоне Кальное, где начинается комплексное освоение территории, наша компания передала городской администрации участок площадью 7 000 кв. метров для строительства современной школы.

Р.В. – Вы сказали о создании условий для маломобильных групп. Это тоже важная задача, которая ставится на федеральном уровне, – создание безбарьерной среды.

А.С. – Безусловно, комфортная городская среда должна быть комфортной для всех. Это давно уже стало так называемым «евростандартом», и наша компания последовательно воплощает этот стандарт в жизнь. Для этого подъезды домов мы оснащаем откидными пандусами и покрытием, предотвращающим скольжение, а входные группы оборудуются электромеханическими подъемниками для инвалидных колясок. Например, во дворе жилого комплекса «Премьер» на ул. Татарской детская площадка расположена на двух уровнях, и там тоже установлен подъемник. Эти устройства отвечают потребностям не только маломобильных граждан, но и родителей с детскими колясками.

Р.В. – Да, это все, безусловно, важные моменты, и надо полагать, что им уделяют и будут, вслед за «Зеленым садом», уделять внимание на регулярной основе все застройщики. Но можете ли вы привести пример какого-то более крупного проекта в этом направлении?

А.С. – Да, и даже не один. Наиболее значительным шагом в этом направлении стало строительство нескольких спортивных комплексов как в городе, так и в области: «Академия тенниса» и вторая ледовая арена дворца спорта «Олимпийский» в Рязани, ФОК «Метеор» в Михайлове. Центр спортивной подготовки «Академия тенниса» на момент строительства вообще не имел аналогов в стране и стал одним самых крупных сооружений такого профиля в России.

Я уже упомянул детский центр «Новые горизонты». Специально для него наша компания не только построила, но и полностью оборудовала и оснастила здание площадью 460 кв. м. Мы поставили себе задачу сделать его действительно центром нового поколения, нового уровня и по методикам преподавания, и по оснащению. Более того, свыше 70 детей в нем занимаются бесплатно – оплату их занятий берет на себя компания «Зеленый сад». Это еще один способ оказать прямую помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья.

Р.В. – В группу компаний «Зеленый сад» входит и управляющая компания. А создание комфортной городской среды напрямую касается не только строительства, но и ЖКХ.

А.С. – Вы очень верно обратили на это внимание. Управление жилым фондом – следующая стадия после строительства, и она логично завершает цикл формирования жилой среды. Приведу один пример. Почти полтора года назад наша компания организовала во дворе дома по Солотчинскому шоссе пункт раздельного сбора бытовых отходов – на тот момент единственный постоянно действующий в городе. Сейчас мы внедряем такие пункты во дворах других обслуживаемых домов. Мы считаем это частью важной работы, результаты которой в ближайшей перспективе будет оказывать непосредственное влияние на качество жизни как в Рязани, так и в регионе в целом.

Создание комфортной городской среды – это задача, успешное выполнение которой зависит от целенаправленных усилий и грамотных решений и архитекторов, и застройщиков, и коммунальных служб, и населения. Я бы сказал, что это наше общее гражданское дело.

Р.В. – Спасибо за беседу.