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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Лучший по профессии

00:01 / Строитель
Работники рязанского «Водоканала» показали свои лучшие качества на конкурсе профессионального мастерства
Лучший по профессии

Конкурс проходил в г. Королеве Московской области и собрал мастеров из разных городов Подмосковья. Инициатор его проведения – московская областная общественная организация общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, членом которой является и МП «Водоканал г. Рязани». Конкурс проходил под патронатом министерства ЖКХ Московской области и при содействии государственного автономного образовательного учреждения «Учебно-курсовой комбинат ЖКХ».

Рязанцы не первый год принимают участие в подобных конкурсах и всегда показывают высокие результаты. Свидетельством тому являются многочисленные дипломы, почетные грамоты, памятные подарки. В Королеве работники МП «Водоканал г. Рязани» показали высокие результаты.

Семнадцатый конкурс профмастерства проходил на базе техникума имени С.П. Королева, который стал единственным в стране межрегиональным центром компетенций в области строительства. Проходил ярко, эмоционально, убедительно. Директор техникума, кандидат социологических наук, заслуженный работник образования Ираида Ласкина перед официальным открытием конкурса рассказала, над какими проблемами сегодня работает образовательное учреждение, повышая престиж рабочих профессий, и какие трудности испытывает в подготовке профессиональных кадров, востребованных на рынке труда, а также провела экскурсию по учебным кабинетам.

Почти двести участников конкурса разных профессий, в том числе и рязанцы, соревновались в знании теории, выполняли практические задания. Это операторы котельных, машинисты насосных станций, электрогазосварщики, слесари аварийно-восстановительных работ системы водоснабжения и водоотведения, электромонтеры жилищного фонда, слесари-монтажники санитарно-технических систем и оборудования, дворники. Некоторые специалисты впервые участвовали в подобных соревнованиях. Но были и такие, для которых конкурс – это возможность себя показать и на других посмотреть, познакомиться с новыми технологиями, узнать о возможностях карьерного роста и просто найти себе единомышленников и друзей.

Команду мастеров рязанского «Водоканала» возглавила председатель профкома Людмила Иванова. Она и стала ее идейным вдохновителем в выполнении конкурсной программы.

– Я впервые участвую в таком соревновании, в себе уверена, – говорит оператор котельной с двадцатилетним стажем Светлана Родина. – Работу свою знаю. Рассчитывала занять более высокое место. Не получилось. Важно то, что здесь я проверила свои знания, увидела, как могут работать мастера из других организаций. Есть чему поучиться и к чему в дальнейшем стремиться.

– Волнительно, – признается машинист насосной станции Тамара Щукина. – Для меня призовое место в конкурсе не самоцель. Гораздо важнее было узнать, как работает система жизнеобеспечения в других городах, чем привлекают молодые кадры, как обновляется производство.

В конкурсе «Лучший по профессии» также приняли участие Николай Ушаков, Андрей Шаронов и Александр Милешин, занявший второе место в номинации «Электромонтер жилищного фонда». Диплом рязанцу вручил председатель Московской общественной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Яков Вартанян.

Заключительным этапом соревнования стал концерт, в котором приняли участие сами конкурсанты. И здесь отличились рязанцы. Они показали юмористическую сценку на тему водоснабжения, читали стихи.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 193 (5480) от 08 ноября 2017 года
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