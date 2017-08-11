Приоритетные задачи и актуальные вопросы

Состоялось заседание правительства Рязанской области, которое провел вице-губернатор Игорь Греков

В заседании приняли участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, областных министерств и ведомств, администрации Рязани, главы муниципалитетов (в режиме видеоконференцсвязи).

Доходы и расходы

Министр финансов региона Марина Наумова доложила об исполнении областного бюджета за 9 месяцев текущего года. Так, доходы исполнены в сумме 35547,6 млн. рублей, что составляет почти 80% к прогнозу на год и 113,1% к соответствующему периоду прошлого года. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов к аналогичному периоду 2016 года – 116,9%. Доля налогов на прибыль организаций, на доходы физических лиц, на имущество, на совокупный доход, акцизов по подакцизным товарам составила 96,3% в общей сумме собственных доходов областного бюджета. Комментируя расходную часть региональной казны, министр отметила, что все обязательства обеспечены в полном объеме. Финансовая помощь муниципальным образованиям оказана в размере 9,2 млрд. рублей, что составляет 29,1% от общей суммы расходов. На обеспечение социальных гарантий гражданам выделено 7,2 млрд. рублей, это 22,7% в общих бюджетных расходах. На заработную плату работников государственных органов и учреждений и начисления на нее направлено 5,3 млрд. рублей. По словам Марины Наумовой, расходы на обслуживание госдолга Рязанской области за 9 месяцев текущего года составили почти в 2 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Взносы на капремонт: сколько задолжали?

Министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов представил проект нормативно-правового акта, касающийся минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Рязанского региона на 2018 год. Как отметил министр, в соответствии с рекомендациями Минстроя РФ, необходимый размер взноса на капремонт составляет 11,65 рублей за 1 кв. м в месяц. По словам Андрея Горелова, резкое повышение в регионе этого взноса до рекомендуемого значения неприемлемо, поскольку существенно скажется на финансовой нагрузке населения. Учитывая социальную значимость вопроса и существующую потребность в обеспечении выполнения программы капремонта домов, в регионе планируется повышение минимального размера взноса на капремонт в три этапа. Вице-губернатор Игорь Греков отметил, что поручение губернатора Николая Любимова о повышении уровня собираемости взносов на капремонт многоквартирных домов в регионе не всеми муниципалитетами выполняется эффективно. По его словам, в настоящее время в среднем по области этот показатель составляет 83%, в 16 районах – менее 80%, а в Шиловском и Касимовском – менее 60%, несмотря на то, что там проведен капитальный ремонт домов на общую сумму порядка 34 млн. рублей. «Министерству ТЭК и ЖКХ Рязанской области в срок до 1 декабря текущего года необходимо определить состав и создать рабочую группу по сокращению задолженности по взносам на капремонт. Главам муниципалитетов – активизировать работу по увеличению их собираемости», – сказал Игорь Греков. Вице-губернатор добавил, что администрации городов и районов ежемесячно должны отчитываться о проделанной работе в Фонд капитального ремонта, который в свою очередь будет предоставлять районам реестры помещений, где есть задолженности по взносам.

Сроки для аграриев продляются

Внесены изменения в порядки предоставления субсидий на государственную поддержку аграриев региона. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрия Филиппова, для обеспечения выплаты в 2017 году с 15 ноября до 1 декабря продлен срок приема документов на уплату страховой премии от сельхозтоваропроизводителей для получения субсидий по договорам сельхозстрахования в области растениеводства и животноводства. Кроме того, министр отметил, что в связи с поступающими просьбами от аграриев о продлении срока расходования в 2017 году кредитных средств, подлежащих субсидированию из областного бюджета, предлагается продлить до 1 октября текущего года срок получения краткосрочных кредитов на проведение сезонных полевых работ. Ранее это можно было сделать до 1 июля. Срок представления документов на получение субсидий установлен до 5 декабря 2017 года.

Финансирование увеличено

На заседании одобрены изменения в госпрограмму Рязанской области о развитии культуры и туризма на 2015-2020 годы. По словам министра культуры и туризма региона Виталия Попова, объемы финансирования в текущем году увеличиваются в целом на 255,4 млн. рублей. Средства предусмотрены, в том числе, на повышение оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в рамках реализации Майских Указов Президента РФ. Уточнен также объем средств, предусмотренных в этом году на реализацию госпрограммы региона «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы». В частности, на 82,4 млн. рублей увеличено финансирование на ямочный ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в зимний период. Кроме того, перераспределение средств позволит оперативно провести торги на выполнение работ по приведению дорог в нормативное состояние в 2018 году.

Поручения и их исполнение

На заседании была заслушана информация о текущем состоянии исполнения поручений губернатора и правительства области. Всего на контроле стояло 211 поручений, которые необходимо было исполнить к 2 ноября. Из них невыполненных нет, по 29 – сроки исполнения перенесены. Особое внимание уделяется исполнению поручений по итогам встреч губернатора Николая Любимова с представителями общественных организаций. Вице-губернатор Игорь Греков подчеркнул, что задачи, поставленные губернатором Николаем Любимовым, должны строго исполняться. Это касается и решения вопросов, которые поступили во время «прямой линии» с главой региона. «Звонков и обращений от жителей достаточно много. Губернатор раздал папки в субботу на встрече с главами муниципалитетов», – сказал Игорь Греков. По словам вице-губернатора, граждан особо волнует вопрос сбора и размещения твердых бытовых отходов, работа свалок в муниципалитетах. Игорь Греков поручил министерству природопользования области совместно с надзорными органами провести проверку законности эксплуатации свалок в регионе. Как отметил вице-губернатор, в региональное правительство обращаются также люди с просьбой рассмотреть возможность проведения единого дня выпускника в Рязанской области. Игорь Греков сказал, что согласно поручению губернатора заместителю председателя правительства области Ларисе Крохалевой следует проработать этот вопрос совместно с родительской общественностью. Кроме того, вице-губернатор поручил утвердить на 2018 год перечень дат, в которые запрещается продажа спиртных напитков на территории региона, и длительность таких периодов.