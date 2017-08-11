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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Разговор о насущном

00:01 / Актуально
Губернатор Николай Любимов обсудил с главами городов и районов перспективы социально-экономического развития региона

В субботу, в День народного единства, в Доме общественных организаций состоялась встреча главы региона Николая Любимова с руководителями муниципалитетов области. Приветствуя собравшихся, губернатор поздравил их с праздником, пожелал, чтобы задуманное воплощалось в жизнь, города и районы области процветали, а регион в целом динамично развивался.

В ходе встречи речь шла о состоянии жилищно-коммунальной сферы, перспективах газификации, улучшении качества водоснабжения в городах и селах, развитии дорожной сети, совершенствовании системы местного самоуправления. Главы задали губернатору интересующих их вопросы.

Также во время встречи Николай Любимов вручил руководителям ряда муниципалитетов региональные награды. Почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью» получили два человека – глава администрации Рыбновского района Владимир Зюба и глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов. Знаком «80 лет Рязанской области» отмечены руководители четырех районов – Клепиковского (Николай Крейтин), Ряжского (Андрей Насонов), Старожиловского (Александр Татарников) и Пронского (Александр Шаститко).

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 193 (5480) от 08 ноября 2017 года
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