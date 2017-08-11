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Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
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Инвесторам в помощь

00:01 / Общество
В регионе получает господдержку новый оптово-распределительный центр

Заместитель председателя регионального правительства Олег Булеков провел заседание Совета по инвестициям Рязанской области. Одним из вопросов повестки дня было предоставление господдержки ООО «Агрокомплекс Есенинский» для реализации в деревне Зеленинские дворики Рыбновского района инвестиционного проекта «Строительство на территории Рязанской области оптово-распределительного центра, включающего в себя производственные, складские и офисные помещения».

Проект призван решить серьезнейшие аграрные проблемы. Минсельхоз России вводит новые рыночные механизмы для реализации отечественной продукции. Оптово-распределительные центры должны прийти на смену устаревшей сельскохозяйственной инфраструктуре, обеспечить современное хранение продукции в помещениях, построенных по инновационным технологиям на ОРЦ, минимизировать потери, значительно сократить долю импорта и замедлить рост цен в зимне-весенний период. Проекту в Рыбновском районе на заседании Совета по инвестициям намечено присвоить категорию приоритетного. Объем капвложений в строительство первой очереди – 544 миллиона рублей. Агрокомплекс будет оказывать услуги по хранению и переработке рыбы, морепродуктов, овощной, молочной, мясной, другой сельскохозяйственной продукции.

Члены Совета одобрили внесение изменений в соглашение, заключенное в апреле 2011 года между правительством области и ООО «ФОРТ». Инвестору предполагается продлить господдержку в виде пониженного налога на прибыль и на имущество организаций до 2022 года. При общем размере государственной помощи в 625 миллионов рублей поступления в областной бюджет от предприятия должны превысить 1 миллиард 150 миллионов рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 744.

На заседании Совета также были награждены знаком «В память 80-летия Рязанской области» руководители и специалисты предприятий.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 193 (5480) от 08 ноября 2017 года
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