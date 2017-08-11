Планы и законы

Региональный парламент начал работу над областным бюджетом

Состоялось заседание комитета Рязанской областной Думы по бюджету и налогам. Его провел председатель Михаил Агапкин. Депутаты рассмотрели заключение комитета о соответствии документов и материалов, представленных губернатором к проекту закона «О бюджете Рязанской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», требованиям законодательства. Принято решение, что проект, а также представленные к нему документы и материалы соответствуют требованиям Закона «О бюджетном процессе в Рязанской области». Члены комитета рекомендовали председателю областной Думы принять к рассмотрению проект закона «О бюджете Рязанской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Напомним, региональный бюджет на 2018 год традиционно сохраняет социальную направленность – 78% всех расходов в 2018 году носят социальный характер. При этом бюджет профицитен. Доходы в 2018 году запланированы в сумме 46 миллиардов 285 миллионов рублей, расходы – в объеме 44 миллиардов 966 миллионов рублей. Профицит – 1 миллиард 319 миллионов рублей.

Комитет Рязанской областной Думы по бюджету и налогам принял также решение о проведении публичных слушаний по проекту закона «О бюджете Рязанской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», которые состоятся 1 декабря.