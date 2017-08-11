лизинг
16:38 МСК
Среда
08 / 11 / 2017
Выпуск № 193 (5480)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 08 ноября 2017 года
94

Доставлен с курьером

00:01 / Общество
Орден Ленина, которым была награждена Рязанская область в 1958 году, вернулся законному владельцу – региону
Автор фото: Александр Королев | Доставлен с курьером
Фото: Александр Королев.

В холле здания правительства области выстроился почетный караул со знаменами.

Все это в честь торжественной презентации ордена Ленина, которым область была награждена в 1958 году. По не вполне подтвержденной информации, ранее орден был выставлен на аукцион. По официальному заявлению пресс-секретаря губернатора Дениса Арапова, орден был возвращен в правительство региона неким неустановленным лицом. В день 100-летия со дня Октябрьской революции состоялась церемония, в ходе которой орден был торжественно помещен в экспозицию особо ценных наград и подарков регионального правительства.

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя правительства области Сергей Филимонов отметил: «Граждане по-разному оценивают революцию, но все сходятся в одном, что это наша история, и мы должны извлекать из нее уроки и делать выводы».

– В дальнейшем орден будет храниться в правительстве региона. В памятные дни орден Ленина будет выставляться в правительстве для всеобщего обозрения, – сказал Сергей Филимонов.

Он показал журналистам обратную сторону ордена с индивидуальным учетным номером и заявил, что он совпадает с тем номером, который значится в удостоверении к ордену. Денис Арапов ответил на дополнительные вопросы.

– На прошлой неделе орден Ленина вернул в правительство области человек, который пожелал остаться неизвестным, – сказал Денис Арапов. – Причем орден нам доставил курьер.

По мнению Дениса Арапова, это хороший повод для журналистов региона провести собственное расследование истории ордена.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 193 (5480) от 08 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Планы и законы

Инвесторам в помощь

Ради Победы

Планы и законы
Региональный парламент начал работу над областным бюджетом
Юрий Евстифеев
Этот марш не смолкал на перронах
Рязанские студенты побывали на премьере фильма, снятого журналистами «РВ»
Собственная информация
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
Вместе – великая сила
Как рязанцы отмечали День народного единства
Вячеслав Астафьев
Общество
Ради Победы
В Рыбном увековечили память железнодорожников, трудившихся в годы войны в тылу
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Приоритетные задачи и актуальные вопросы
Состоялось заседание правительства Рязанской области, которое провел вице-губернатор Игорь Греков
По материалам официального сайта Правительства области
Актуально
Разговор о насущном
Губернатор Николай Любимов обсудил с главами городов и районов перспективы социально-экономического развития региона
Людмила Иванова
Общество
Инвесторам в помощь
В регионе получает господдержку новый оптово-распределительный центр
Юрий Евстифеев
Строитель
От комфорта в доме – к комфортной городской среде
Строители компании «Зеленый сад» готовы решать новые задачи
Валентина Севостьянова
Строитель
Лучший по профессии
Работники рязанского «Водоканала» показали свои лучшие качества на конкурсе профессионального мастерства
Валентина Севостьянова
Строитель
Наперегонки со временем
Прожитые годы дали ему мудрость, чувство уверенности. Но он не спешит обрести степенность и солидность
Валентина Севостьянова
Строитель
Опыт – дело наживное
Более сорока лет Виктор Иванович Тихонов строит дороги
Валентина Севостьянова
Строитель
Праздник дворов
Валентина Севостьянова
Строитель
И учеба, и практика
Валентина Севостьянова
Экономика
Как привлечь деньги в регион
Все больше новых финансовых инструментов требуется для этого
Юрий Евстифеев
Авторская колонка
Пока всех помним, мы живем
Вячеслав Чирков
История
Корни. Традиции. Прошлое
Рязанцы проверили свои знания по истории и культуре России
Людмила Иванова
История
Свидетельство современника
В Музее истории молодежного движения открылась выставка «1917. Революция от первого лица»
Михаил Скрипников
История
Тайны двадцатого века
К 100-летию революции рязанский Музей молодежного движения подготовил цикл лекций и кинопоказов
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Общество
Многонациональный троллейбус
проехал по улицам Рязани
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы