Доставлен с курьером

Орден Ленина, которым была награждена Рязанская область в 1958 году, вернулся законному владельцу – региону

В холле здания правительства области выстроился почетный караул со знаменами.

Все это в честь торжественной презентации ордена Ленина, которым область была награждена в 1958 году. По не вполне подтвержденной информации, ранее орден был выставлен на аукцион. По официальному заявлению пресс-секретаря губернатора Дениса Арапова, орден был возвращен в правительство региона неким неустановленным лицом. В день 100-летия со дня Октябрьской революции состоялась церемония, в ходе которой орден был торжественно помещен в экспозицию особо ценных наград и подарков регионального правительства.

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя правительства области Сергей Филимонов отметил: «Граждане по-разному оценивают революцию, но все сходятся в одном, что это наша история, и мы должны извлекать из нее уроки и делать выводы».

– В дальнейшем орден будет храниться в правительстве региона. В памятные дни орден Ленина будет выставляться в правительстве для всеобщего обозрения, – сказал Сергей Филимонов.

Он показал журналистам обратную сторону ордена с индивидуальным учетным номером и заявил, что он совпадает с тем номером, который значится в удостоверении к ордену. Денис Арапов ответил на дополнительные вопросы.

– На прошлой неделе орден Ленина вернул в правительство области человек, который пожелал остаться неизвестным, – сказал Денис Арапов. – Причем орден нам доставил курьер.

По мнению Дениса Арапова, это хороший повод для журналистов региона провести собственное расследование истории ордена.