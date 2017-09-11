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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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В Рязани временно изменены схемы движения троллейбусов по нескольким маршрутам

09:00 / Актуально
Причина – ремонт участка автодороги на Куйбышевском шоссе
В Рязани временно изменены схемы движения троллейбусов по нескольким маршрутам

В связи с проведением капитального ремонта участка автодороги на Куйбышевском шоссе с 21.00 до 06.00 с 7 по 12 ноября движение троллейбусов маршрутов №№6, 12, 13, 17 организовано по измененной схеме, сообщили в администрации Рязани со ссылкой на управление транспорта.

Движение муниципального пассажирского транспорта организовано так:

- троллейбусы маршрута №6 будут следовать от конечной станции «ул. Строителей» до конечного остановочного пункта «пл. Попова» в прямом и обратном направлении по маршруту: ул. Островского - ул. Стройкова - ул. Гагарина - ул. Дзержинского - Первомайский проспект - Соборной ул. - ул. Ленина - ул. Есенина - ул. Грибоедова;

- движение троллейбусов маршрута №12 будет осуществляться по маршруту: конечная станция ул. Строителей – ул. Островского – ул. Стройкова – ул. Гагарина – ул. Есенина – Театральная пл., в прямом и обратном направлении;

- троллейбусы маршрута №13 при движении со стороны Дашково-Песочни будут следовать по ул. Грибоедова до разворотного круга на пл. Свободы, далее следуют в обратном направлении;

- троллейбусы маршрута №17 при движении со стороны ул. Гагарина следуют по ул. Есенина до разворотного круга на Театральной пл., далее в обратном направлении.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
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