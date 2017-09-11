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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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Рязанка Марина Воробьева завоевала «бронзу» на всероссийских соревнованиях по дзюдо

09:05 / Спорт
Рязанка Марина Воробьева завоевала «бронзу» на всероссийских соревнованиях по дзюдо

6 ноября, в первый день всероссийских соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, воспитанница муниципальной спортивной школы «Комета» Марина Воробьева завоевала «бронзовую» медаль в новой для себя весовой категории – до 44 кг, информирует управление по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани. Ранее спортсменка выступала в весе до 40 кг.

Первенство стартовало в Гурзуфе, на базе международного детского центра «Артек». В нем принимают участие 790 дзюдоистов из 65 российских регионов, в том числе семь спортсменов – из Рязанской области. Наряду с «бронзовой» наградой победительница первенства мира-2017 и лидер мирового рейтинга в весе до 40 кг Марина Воробьева подтвердила свое место в юношеской сборной России. Девушка занимается под руководством тренера спортшколы «Комета» Сергея Бодько.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
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