Рязанка Марина Воробьева завоевала «бронзу» на всероссийских соревнованиях по дзюдо

6 ноября, в первый день всероссийских соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, воспитанница муниципальной спортивной школы «Комета» Марина Воробьева завоевала «бронзовую» медаль в новой для себя весовой категории – до 44 кг, информирует управление по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани. Ранее спортсменка выступала в весе до 40 кг.

Первенство стартовало в Гурзуфе, на базе международного детского центра «Артек». В нем принимают участие 790 дзюдоистов из 65 российских регионов, в том числе семь спортсменов – из Рязанской области. Наряду с «бронзовой» наградой победительница первенства мира-2017 и лидер мирового рейтинга в весе до 40 кг Марина Воробьева подтвердила свое место в юношеской сборной России. Девушка занимается под руководством тренера спортшколы «Комета» Сергея Бодько.