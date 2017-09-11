Вечером в Рязани горел сарай

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 22 часа 11 минут на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в Рязани. Горела деревянная хозяйственная постройка. Огонь повредил строение, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 10 сотрудников государственной противопожарной службы.