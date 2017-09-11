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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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Вечером в Рязани горел сарай

09:34 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 22 часа 11 минут на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в Рязани. Горела деревянная хозяйственная постройка. Огонь повредил строение, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 10 сотрудников государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
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