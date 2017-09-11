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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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В Рязанской области готовятся отметить 100-летие комсомольской организации

11:43 / Общество
В Рязани, в Доме общественных организаций, прошло заседание оргкомитета по подготовке к 100-летию ВЛКСМ

Есть что-то символичное в том, что очередное заседание оргкомитета прошло в день 100-летия Октябрьской революции в Петрограде. Ведь коммунистический союз молодежи был рожден этой революцией, многие первые комсомольцы участвовали в революционных событиях. Почти через год, 29 октября 2018 года, будет отмечаться 100-летие ВЛКСМ.

Заседание в Доме общественных организаций провел заместитель председателя правительства области, председатель организационного комитета С.В. Филимонов.

Участники оргкомитета обсудили план работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ на 2018 год, внесли дополнительные предложения. Обсуждали необходимость создания организационных структур в муниципалитетах, освещения подготовки к юбилею в средствах массовой информации, в том числе подготовки публикаций по истории комсомола, о комсомольцах разных поколений, их делах, достижениях в труде.

Директор Молодежного информационного центра Н. Лисина рассказала о промежуточных итогах конкурса «Моя комсомольская семья», участники которого рассказывают в сочинении об истории своей семьи, и как она связана с комсомолом. Члены оргкомитета ознакомились с презентацией конкурсной работы учеников школы № 53 г. Рязани, победителей конкурса.

Делегация Рязанской области приняла участие в совместном заседании политсовета общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола – мое Отечество» и Международного оргкомитета празднования 100-летия ВЛКСМ. Информация об этом прозвучала на заседании оргкомитета.

Председатель молодежного правительства Рязанской области Е. Протасова рассказала об участии рязанской делегации во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, о том, как сегодняшняя молодежь продолжает традиции молодежного движения, сложившиеся в Советском Союзе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
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