В Рязанской области возьмет старт турнир по мини-футболу памяти братьев Артемьевых

11 ноября в Рязани, в спортивном комплексе «Атрон-Арена», стартует традиционный турнир по мини-футболу памяти братьев Артемьевых (вторая группа). В подгруппе «А» играют «Авангард», «Альбион», «Апельсин», «Белый лебедь», «Велес», «РЖД» и «РязГМУ», в «Б» – «Азартгрупп», «Бизнес контакт», «Иномарка 62», «Партизан», «РВВДКУ», «Рельеф Центр» и «РНСМ». Матчи будут проходить одновременно на двух игровых площадках. Начало первых поединков 11 ноября – в 10.00, на следующий день – в 17.00.

Игры в подгруппах завершатся 9 декабря. На следующий день начнется финальный этап. В нем примут участие команды, занявшие места с первого по четвертое в каждой из подгрупп. Заключительные матчи будут проведены 17 декабря. В 17.00 на площадке СК «Атрон Арена» начнется поединок за «бронзу», в 17.00 – встреча за «золото».