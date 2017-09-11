лизинг
21:52 МСК
Четверг
09 / 11 / 2017
Выпуск № 194 (5481)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
156

В Рязанской области возьмет старт турнир по мини-футболу памяти братьев Артемьевых

11:44 / Спорт

11 ноября в Рязани, в спортивном комплексе «Атрон-Арена», стартует традиционный турнир по мини-футболу памяти братьев Артемьевых (вторая группа). В подгруппе «А» играют «Авангард», «Альбион», «Апельсин», «Белый лебедь», «Велес», «РЖД» и «РязГМУ», в «Б» – «Азартгрупп», «Бизнес контакт», «Иномарка 62», «Партизан», «РВВДКУ», «Рельеф Центр» и «РНСМ». Матчи будут проходить одновременно на двух игровых площадках. Начало первых поединков 11 ноября – в 10.00, на следующий день – в 17.00.

Игры в подгруппах завершатся 9 декабря. На следующий день начнется финальный этап. В нем примут участие команды, занявшие места с первого по четвертое в каждой из подгрупп. Заключительные матчи будут проведены 17 декабря. В 17.00 на площадке СК «Атрон Арена» начнется поединок за «бронзу», в 17.00 – встреча за «золото».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанка Марина Воробьева завоевала «бронзу» на всероссийских соревнованиях по дзюдо

Спортивный курьер

Кубок Рязанской области по полиатлону выявил лучших спортсменов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:39
Рязанские школьники узнали о специфике различных профессий
17:36
Стоимость проезда в общественном транспорте обсудили на совещании в администрации Рязани
17:28
При Союзе православных женщин Рязани начинает работать дискуссионный клуб
17:12
На 95-летии рязанского Роспотребнадзора выступили сводный африканский хор и индийские танцоры
17:02
Добрый проводник в мир детства
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы