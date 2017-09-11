Футболисты Рязанской области вышли в финал Кубка России

Нашу область в турнире на Кубок России по футболу на малой площадке представляет команда «Езиды». Кубковые баталии проходили в Рязани, в спорткомплексе «Атрон-Арена». В групповом турнире рязанцы одержали две победы, один матч завершили вничью и с первого места вышли в турнир плей-офф. В полуфинале им противостоял коллектив «ЭКПО-ТОРГ» из Москвы. Напряженной борьбой был отмечен первый тайм. Лишь на последней минуте Сергею Кондратьеву удалось открыть счет. После перерыва инициативной полностью завладели «Езиды». Иарзани Сафоян увеличил результат, затем мячи в ворота соперников провели Андрей Корольков и Александр Войнов. На последней минуте матча «ЭКПО-ТОРГ» сократил отставание. В итоге – 4:1 в пользу «Езидов», и путевка в финал Кубка России. Второй полуфинал состоится позже, тогда же станет известно – когда и где будет проведен решающий кубковый поединок.