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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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В Рязанской области сбывали контрафактный алкоголь

11:47 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции в рамках операции «Алкоголь» пресекли в Рязани и Кораблинском районе сбыт алкогольной продукции с поддельными акцизными марками.

В ходе проверки полицейские выяснили, что 54-летний житель Рязанской области, не оформив лицензию и другие необходимые разрешающие документы, со склада в Рязани продавал алкоголь. В складском помещении обнаружили и изъяли более 500 литров алкогольной продукции различных марок. Установлено, что на бутылках со спиртным наклеены акцизные марки с признаками подделки.

Житель поселка Ибердский Кораблинсокго района прямо из дома торговал алкогольной продукцией с признаками фальсификата. Полицейские провели проверку и выяснили, что к незаконной реализации причастен 67-летний мужчина. В его доме обнаружили и изъяли более 3900 литров спирта и алкогольной продукции с акцизными марками с признаками подделки.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.171.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 120 тысяч рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
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