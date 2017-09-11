Рязанцам сообщают: сегодня вступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением

Как сообщает сайт УМВД России по области, по новым правилам при въезде на перекресток с такой организацией движения водитель транспортного средства обязан уступить дорогу уже движущимся по кругу автомобилям. Новое правило вступило в силу с сегодняшнего дня.

Госавтоинспекция области обратилась к собственникам автомобильных дорог с просьбой организовать обследование перекрестков, на которых организовано круговое движение, чтобы проанализировать организацию дорожного движения и при необходимости внести соответствующие изменения. Кроме этого организовать установку дорожных знаков «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено» перед въездами на перекрестки, на которых организовано круговое движение.

В первые несколько дней движение на перекрестках с круговым движением будут контролировать экипажи ДПС.