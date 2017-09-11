«УАЗ» столкнулся с грузовиком в Рязанской области

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 08.36 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП у населенного пункта Городец Спасского района. По уточненной информации здесь столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ» и автомобиль «УАЗ». Есть пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.