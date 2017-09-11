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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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«УАЗ» столкнулся с грузовиком в Рязанской области

12:20 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 08.36 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП у населенного пункта Городец Спасского района. По уточненной информации здесь столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ» и автомобиль «УАЗ». Есть пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
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