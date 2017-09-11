лизинг
21:52 МСК
Четверг
09 / 11 / 2017
Выпуск № 194 (5481)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
186

В Рязани с лекцией выступит Дмитрий Салынский

12:44 / Культура

Как сообщает портал Вездекультура, 11 ноября в Рязанском политехническом институте с лекцией выступит кандидат искусствоведения, кинорежиссер, профессор ВГИК, старший научный сотрудник НИИ киноискусства, член Союза кинематографистов и Союза журналистов РФ, трижды лауреат премии «Слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России Дмитрий Афанасьевич Салынский. Салынский – автор книг «Киногерменевтика Тарковского», «Фильм Андрея Тарковского «Солярис». Материалы и документы», статей, авторских лекционных курсов, участник научных конференций в России, Иране, Румынии, Греции, Германии, Испании, Бразилии. Работы Салынского изданы в Японии, Польше, Румынии, Германии, Бразилии.

Побывать на лекции «Остров: Чехов, Бергман, Тарковский», которая пройдет в рамках культурно-просветительского проекта «Океан Солярис — острова памяти», может любой желающий. Начало в 12.00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани пройдет VI Всероссийский фестиваль фламенко

В Рязани презентовали книгу «Позывной «Санитары» ветерана ФСБ России Сергея Рюмина

В Рязани, в музее истории молодежного движения, открылась выставка «1917. Революция от первого лица»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:39
Рязанские школьники узнали о специфике различных профессий
17:36
Стоимость проезда в общественном транспорте обсудили на совещании в администрации Рязани
17:28
При Союзе православных женщин Рязани начинает работать дискуссионный клуб
17:12
На 95-летии рязанского Роспотребнадзора выступили сводный африканский хор и индийские танцоры
17:02
Добрый проводник в мир детства
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы