В Рязани с лекцией выступит Дмитрий Салынский

Как сообщает портал Вездекультура, 11 ноября в Рязанском политехническом институте с лекцией выступит кандидат искусствоведения, кинорежиссер, профессор ВГИК, старший научный сотрудник НИИ киноискусства, член Союза кинематографистов и Союза журналистов РФ, трижды лауреат премии «Слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России Дмитрий Афанасьевич Салынский. Салынский – автор книг «Киногерменевтика Тарковского», «Фильм Андрея Тарковского «Солярис». Материалы и документы», статей, авторских лекционных курсов, участник научных конференций в России, Иране, Румынии, Греции, Германии, Испании, Бразилии. Работы Салынского изданы в Японии, Польше, Румынии, Германии, Бразилии.

Побывать на лекции «Остров: Чехов, Бергман, Тарковский», которая пройдет в рамках культурно-просветительского проекта «Океан Солярис — острова памяти», может любой желающий. Начало в 12.00.