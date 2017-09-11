В Рязани более 200 полицейских приняли присягу

Как сообщает сайт УМВД России по области, присягу приняли более 200 слушателей факультета профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

В церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Рязанской области Сергей Лебедев, руководство и личный состав вуза, представители областной и городской Думы, правоохранительных органов, ветераны органов внутренних дел и духовенство.

Слушатели факультета профессиональной подготовки после получения необходимых знаний продолжат службу в различных подразделениях органов внутренних дел: в уголовном розыске, следствии и дознании, в подразделениях по вопросам миграции, экономической безопасности и противодействия коррупции, ГИБДД.

Фото с сайта УМВД России по Рязанской области