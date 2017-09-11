В Рязани стартовал финал профессионального конкурса «Воспитатель года России»

Финал педагогического соревнования проходит с 7 по 12 ноября, в нем принимают участие 75 человек, работающих в системе дошкольного образования. Большинство финалистов – воспитатели детсадов (54 человека). Вместе с ними за звание лучшего дошкольного работника борются музыкальные руководители, учителя-логопеды, инструкторы по физкультуре, психологи, дефектологи, педагоги дополнительного образования. В числе участников финала – один мужчина, это представитель Иркутской области, психолог Виталий Варавин. Рязанскую область на конкурсе представляет Ирина Бурлакова, воспитатель рязанского детсада №48 ОАО «Российские железные дороги».

Торжественное открытие финала конкурса «Воспитатель года России» прошло в Рязанском театре кукол. С приветственным словом к лучшим дошкольным работникам страны обратились заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова и заместитель председателя правительства Рязанской области Лариса Крохалева.

Затем финалисты отправились на первые конкурсные испытания – мастер-классы, которые проходят сейчас в РГУ имени С.А. Есенина. Завтра конкурсантов ожидает второе испытание, они должны будут провести педагогическое мероприятие с детьми в рязанских дошкольных учреждениях. По итогам этих двух испытаний десять участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, признаются лауреатами и продолжают соревнование за звание абсолютного победителя конкурса. Лауреатов ждут еще два испытания: «Публичная лекция» и ток-шоу «Профессиональный разговор», которые пройдут в субботу, 11 ноября, и будут транслироваться на сайте конкурса в режиме реального времени. В этот же день станет известно имя победителя, которому будут вручен главный приз конкурса – хрустальная жемчужина.

Нововведением этого года станет проведение в рамках конкурса конференции по дошкольному образованию с участием ведущих отечественных специалистов в области дошкольного образования.

Напомним, финал «Воспитателя года России» проходит в Рязани потому, что именно рязанский педагог дошкольного образования Екатерина Смалева стала победителем прошлогоднего конкурса.