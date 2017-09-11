лизинг
21:52 МСК
Четверг
09 / 11 / 2017
Выпуск № 194 (5481)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
265

В Рязани стартовал финал профессионального конкурса «Воспитатель года России»

13:45 / Общество
Автор фото: Александр Королев | В Рязани стартовал финал профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Фото: Александр Королев.

Финал педагогического соревнования проходит с 7 по 12 ноября, в нем принимают участие 75 человек, работающих в системе дошкольного образования. Большинство финалистов – воспитатели детсадов (54 человека). Вместе с ними за звание лучшего дошкольного работника борются музыкальные руководители, учителя-логопеды, инструкторы по физкультуре, психологи, дефектологи, педагоги дополнительного образования. В числе участников финала – один мужчина, это представитель Иркутской области, психолог Виталий Варавин. Рязанскую область на конкурсе представляет Ирина Бурлакова, воспитатель рязанского детсада №48 ОАО «Российские железные дороги».

Торжественное открытие финала конкурса «Воспитатель года России» прошло в Рязанском театре кукол. С приветственным словом к лучшим дошкольным работникам страны обратились заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова и заместитель председателя правительства Рязанской области Лариса Крохалева.

Затем финалисты отправились на первые конкурсные испытания – мастер-классы, которые проходят сейчас в РГУ имени С.А. Есенина. Завтра конкурсантов ожидает второе испытание, они должны будут провести педагогическое мероприятие с детьми в рязанских дошкольных учреждениях. По итогам этих двух испытаний десять участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, признаются лауреатами и продолжают соревнование за звание абсолютного победителя конкурса. Лауреатов ждут еще два испытания: «Публичная лекция» и ток-шоу «Профессиональный разговор», которые пройдут в субботу, 11 ноября, и будут транслироваться на сайте конкурса в режиме реального времени. В этот же день станет известно имя победителя, которому будут вручен главный приз конкурса – хрустальная жемчужина.

Нововведением этого года станет проведение в рамках конкурса конференции по дошкольному образованию с участием ведущих отечественных специалистов в области дошкольного образования.

Напомним, финал «Воспитателя года России» проходит в Рязани потому, что именно рязанский педагог дошкольного образования Екатерина Смалева стала победителем прошлогоднего конкурса.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани более 200 полицейских приняли присягу

В Рязанской области сбывали контрафактный алкоголь

За неделю в Рязанской области появился на свет 221 малыш

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:39
Рязанские школьники узнали о специфике различных профессий
17:36
Стоимость проезда в общественном транспорте обсудили на совещании в администрации Рязани
17:28
При Союзе православных женщин Рязани начинает работать дискуссионный клуб
17:12
На 95-летии рязанского Роспотребнадзора выступили сводный африканский хор и индийские танцоры
17:02
Добрый проводник в мир детства
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы