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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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Рязанцам сообщают: завтра Всемирный день качества

14:33 / Общество

Его отмечают во второй четверг ноября. С инициативой утвердить Всемирный День качества выступила Европейская организация качества (ЕОК). Дата была утверждена в 1990 году. А спустя шесть лет Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот второй ноябрьский четверг, Европейской неделей качества (European Quality Week).

Европейская неделя качества также стала заметным мировым событием, которое включает акции, которые проводятся с целью привлечь общественное внимание к проблемам качества, а также демонстрацию достижений и важности качества для конкурентоспособности в Европе. В современных условиях качество является ключом к успеху в деятельности любого предприятия, любой отрасли и каждой страны. Понятие качества тесно связано с тем, что мы называем благами современной цивилизации, качеством жизни — а это и сохранение окружающей среды, и физическое здоровье, и психологический комфорт человека.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
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