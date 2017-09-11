Сельхозтоваропроизводители Рязанской области в этом году приобрели 238 единиц техники

Как сообщили в региональном Минсельхозе, с января по ноябрь в сельхозпредприятия региона закупили 96 тракторов, 95 зерноуборочных комбайнов и 5 кормоуборочных комбайнов.

Для приобретения новой техники использовались как собственные средства хозяйств, так и инвестиционные кредиты банков. Кроме этого рязанские аграрии активно участвовали в лизинговых программах.

На основании постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» в этом году сельхозтоваропроизводители области покупают технику российского производства с 15-процентной скидкой. Всего за 10 месяцев было приобретено 238 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 981,4 миллиона рублей. Общий размер скидки составил 191,6 миллиона рублей. В прошлом году по этой программе парк сельскохозяйственной техники обновился на 204 единицы.

В июле этого года правительством области было подписано соглашение о сотрудничестве с акционерным обществом «Росагролизинг», в рамках которого рязанским аграриям было передано 32 единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму 133,91 миллиона рублей.