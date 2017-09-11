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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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Рязанцам на семинаре расскажут о новом законе для садоводов и дачников

16:06 / Общество

С 1 января 2019 года вступит в силу Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вносит большие изменения не только в деятельность самих товариществ как юридических лиц, но и в имущественные права садоводов.

Новый закон определяет срок окончания бессрочного пользования землей садоводческими огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан до 1 января 2024 года, а также срок бесплатного оформления в собственность членами этих объединений личных земельных участков до 31 декабря 2020 года.

Принято решение о начале реализации разработанных профильными региональными министерствами мер по сокращению «заброшенных» земельных участков на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, а также оказанию содействия товариществам в передаче принадлежащих им объектов электрохозяйства на баланс территориальных электросетевых организаций, если садоводами принято такое совместное решение.

Как сообщили в региональном минсельхозе, на семинар приглашаются председатели, бухгалтеры, казначеи, члены правлений и члены садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Представители ряда министерств и ведомств расскажут о том, как изменится деятельность садоводов и огородников со вступлением в силу нового законодательства.

Семинар пройдет 16 ноября по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 17, «Дом общественных организаций» (бывший «Дом офицеров»), остановка «Дом художника». Вход свободный. Начало в 15.00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
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