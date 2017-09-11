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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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Более 7000 жителей Рязанской области получили в этом году высокотехнологичную медицинскую помощь

16:16 / Здоровье

Повышение качества и доступности медицинской помощи – одно из направлений, обозначенных в Майских Указах Президента РФ. Как подчеркивает губернатор Николай Любимов, эти документы содержат главные задачи, решение которых позволит повысить уровень благополучия людей, улучшить их социальное самочувствие.

Как сообщает сайт правительства области, с января по октябрь высокотехнологичную медпомощь в местных и федеральных клиниках получили более 7 тысяч жителей региона, в том числе 800 детей, половина из которых получила медпомощь за счет средств обязательного медицинского страхования.

Всего в регионе в рамках программы ОМС высокотехнологичную медпомощь оказывают 12 государственных учреждений здравоохранения: областная клиническая больница, областной кардиодиспансер, клиническая больница им. Семашко, областной онкодиспансер, городская клиническая больница №11, городская больница скорой медицинской помощи, областной перинатальный центр, областной кожно-венерологический диспансер, детская областная клиническая больница, городская клиническая больница №5, городская клиническая больница №4, городская клиническая больница №10.

В этом году дополнительные средства на проведение высокотехнологичных операций направлены в ОКБ. Выделено из областного бюджета – 10,04 миллиона рублей, из федерального – 2,5 миллиона рублей. Это позволит провести оперативное лечение по эндопротезированию коленных суставов 95 пациентам.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
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