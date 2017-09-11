Рязанцам напоминают: завтра Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

9 ноября во всем мире — Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Он был установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальной ночи» (Crystal Night / Kristallnacht), или «Ночи разбитых витрин». Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты — отсюда такое название погрома. Эти события в 1938 году положили начало Холокосту — массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 6 миллионов евреев.

Ежегодно в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма во многих странах проходят тематические выставки, митинги, демонстрации и другие акции в память о жертвах нацизма, жертвах террора на национальной, расистской, в частности, антисемитской почве.

Источник: www.calend.ru