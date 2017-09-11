Деловая хроника

Для строительства и реконструкции

Дмитрий Медведев распределил почти 10 млрд. рублей из федерального бюджета на строительство и ремонт дорог в регионах. Председатель Правительства России подписал распоряжение в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

В описании к распоряжению отмечено, что денежные средства должны способствовать развитию существующей дорожной сети, а именно возрастанию пропускного свойства дорог. Объем направляющихся межбюджетных трансфертов, равняется 1 435 млрд. рублей, которые получат 11 субъектов Российской Федерации для строительства и реконструкции дорожных искусственных сооружений.

Ставки сделаны

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным программам. В среднем снижение процентных ставок составило 0,55 пп.

Минимальная ставка составляет от 9 процента годовых и действует в рамках специальных условий для молодых семей на вторичном рынке. На первичном рынке установлены ставки от 9,1 процента.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100 процентов голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Банк уделяет особое внимание социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения.

Интересы граждан будут защищены

Ввод 28 домов-долгостроев в эксплуатацию в Рязанской области запланирован в конце 2017 и в течение 2018 года

В правительстве области ищут пути решения проблем обманутых дольщиков. По словам губернатора, в целом по всем объектам в настоящее время решения найдены.

– Работу по решению проблем обманутых дольщиков мы будем продолжать. Это одна из важных задач, которую ставит Президент РФ В.В. Путин перед руководителями регионов, этого требуют люди, – подчеркнул Николай Любимов. – Параллельно решаем вопрос, как не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Ищем варианты для того, чтобы как можно полнее защитить интересы граждан, приобретающих жилье, и в перспективе оградить людей от вложения средств в недобросовестные проекты.

Глава региона отметил, что эти вопросы находятся у него на личном контроле. Проблемы жилищных долгостроев решаются индивидуально, так как у всех разные причины задержки строительства.

Народные инспекторы

могут появиться на дорогах России

Российский кабинет министров одобрил внедрение института «народного инспектора» для повышения безопасности дорожного движения, сообщает сайт правительства.

Проект федерального закона, предполагающий внесение изменений в Кодекс РФ об административных нарушениях, был одним из пунктов повестки дня заседания Правительства РФ, пишет «Интерфакс».

Законопроектом предлагается установить, что постановления о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения могут быть вынесены без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными на портале государственных услуг, «с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения».

Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Без обмана

Россиян предупредили о новом мошенничестве при покупке квартир

В России мошенники разработали новый способ обмана. Злоумышленники продают квартиры клиентам, но потом отсуживают жилплощадь под предлогом «невменяемости продавца» в момент заключения сделки. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Ассоциацию российских банков.

После заключения сделки о продаже новые собственники жилья делают в квартире дорогой ремонт. Все это время злоумышленники следят за своими жертвами и, когда работы окончены, подают в суд, утверждая, что бывший владелец находился в состоянии временного помешательства.