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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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В Рязани объявили дату очередного фримаркета

17:11 / Общество
В Рязани объявили дату очередного фримаркета

Еще одна «бесплатная ярмарка», на которой можно будет безвозмездно отдать или получить вещи в хорошем состоянии, состоится 19 ноября. Об этом сообщили организаторы серии фримаркетов в группе ВКонтакте.

По правилам встречи, любой желающий может отдать свои вещи другим или взять что-то себе. На фримаркет можно принести одежду и обувь, канцтовары и предметы интерьера, книги и многие другие вещи. Важное условие – все они должны быть чистыми, исправными и пригодными для дальнейшего использования. Помогать посетителям с раскладкой вещей будут волонтеры. Параллельно с этим, на фримаркете будут проходить бесплатные лекции и мастер-классы.

Желающих отдать свои ненужные хорошие вещи и просто интересно провести время будут ждать во Дворце молодёжи с 12.00 до 16.00. На данный момент организаторы рассматривают заявки от желающих провести творческие встречи. Узнать подробности и правила фримаркета, а также предложить себя в качестве лектора можно в группе ВКонтакте.

Фото группы «Фримаркет в Рязани» ВКонтакте

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
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