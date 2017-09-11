лизинг
21:53 МСК
Четверг
09 / 11 / 2017
Выпуск № 194 (5481)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
158

За неуважение к суду житель Рязанской области получил полтора года исправительных работ

18:07 / Общество

В Рязанском областном суде рассматривалось уголовное дело по обвинению жителя региона в убийстве двух человек, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте хранение, перевозке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов.

Как сообщает сайт Рязанского областного суда, присяжные признали подсудимого виновным, и он в зале суда публично нецензурно оскорбил их. Факт был зафиксирован, и нарушение разбирали уже в Советском районном суде областного центра. Здесь подсудимый вину признал частично и пояснил, что в ходе судебного заседания публично высказался нецензурными и оскорбительными словами, но они не были адресованы присяжным заседателям.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10 процентов из заработной платы.

Всего гражданину, осужденному по уголовному и административному делам, придется провести в колонии строго режима 23 года и 10 дней. Кроме того, еще на 2 года его свобода будет ограничена. Ему также придется заплатить штраф в размере 20 000 рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани объявили дату очередного фримаркета

Рязанцам напоминают: завтра Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Рязанцам на семинаре расскажут о новом законе для садоводов и дачников

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:39
Рязанские школьники узнали о специфике различных профессий
17:36
Стоимость проезда в общественном транспорте обсудили на совещании в администрации Рязани
17:28
При Союзе православных женщин Рязани начинает работать дискуссионный клуб
17:12
На 95-летии рязанского Роспотребнадзора выступили сводный африканский хор и индийские танцоры
17:02
Добрый проводник в мир детства
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы