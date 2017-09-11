За неуважение к суду житель Рязанской области получил полтора года исправительных работ

В Рязанском областном суде рассматривалось уголовное дело по обвинению жителя региона в убийстве двух человек, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте хранение, перевозке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов.

Как сообщает сайт Рязанского областного суда, присяжные признали подсудимого виновным, и он в зале суда публично нецензурно оскорбил их. Факт был зафиксирован, и нарушение разбирали уже в Советском районном суде областного центра. Здесь подсудимый вину признал частично и пояснил, что в ходе судебного заседания публично высказался нецензурными и оскорбительными словами, но они не были адресованы присяжным заседателям.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10 процентов из заработной платы.

Всего гражданину, осужденному по уголовному и административному делам, придется провести в колонии строго режима 23 года и 10 дней. Кроме того, еще на 2 года его свобода будет ограничена. Ему также придется заплатить штраф в размере 20 000 рублей.