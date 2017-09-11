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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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Бизнесмены Рязанской области обсудили правоприменительную практику налоговиков

18:09 / Экономика

Состоялось первое в регионе публичное обсуждение результатов правоприменительной практики налоговых органов Рязанской области по соблюдению обязательных требований. Как отметил руководитель областного УФНС Вячеслав Морозов, цель обсуждения – выстраивание конструктивных отношений с предпринимательским сообществом, умение слушать мнение налогоплательщиков в ходе диалога и принимать ответственные решения по совершенствованию работы.

Напомним, Президентом РФ Владимиром Путиным поставлены основные задачи по совершенствованию системы госконтроля в стране, переходу на «умные» риск-ориентированные проверки и сокращению избыточного административного давления на бизнес. Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» является приоритетной. Заместитель руководителя регионального УФНС Алексей Грачев сделал для бизнесменов доклад на тему «Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности. Концепция системы планирования налоговых проверок». В частности, он обратил внимание на тот факт, что введенная несколько лет назад в стране в эксплуатацию система автоматизированного контроля за налогом на добавленную стоимость «АСК НДС-2» сегодня позволяет службе уделять внимание лишь спорным операциям и точно определять налогоплательщиков, действующих вне правового поля. Заместитель начальника контрольного отдела УФНС Анатолий Куприянов рассказал участникам публичного обсуждения о реализации нового порядка применения контрольно-кассовой техники на территории Рязанской области. Об итогах работы по взысканию налоговой задолженности, в том числе по страховым взносам, сообщила замначальника отдела урегулирования задолженности УФНС Нина Синель.

Руководители регионального УФНС подробно ответили на вопросы представителей предпринимательского сообщества, руководителей общественных организаций. Перед собравшимися также выступил региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей Егор Бурцев.

Как заявил Вячеслав Морозов, подобные публичные обсуждения УФНС будет проводить ежеквартально.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
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